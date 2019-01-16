Tarık Çamdal kimdir kaç yaşındadır?
Tarık Çamdal, Galatasaray ile yollarını ayırmasının ardından birçok futbolseverin araştırdığı isim olmaya başladı. Defans ve sol bek pozisyonunda görev alan Tarık Çamdal, bir süredir kadroda yer almamasına rağmen aldığı ücret nedeniyle taraftarların gündeminde yer alıyordu. Peki, Tarık Çamdal kimdir ve kaç yaşındadır? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
Tarık Çamdal, 24 Mart 1991 tarihinde Almanya'nın Münih kentinde dünyaya geldi.
Audi'de çalışan baba Ahmet Çamdal, çalıştığı firmadan ayrılmış ve Türklerin kurduğu Ingolstadt Türkgücü’nde hem yöneticilik hem de antrenörlük yapmaya başlamıştır.
Bebekken topla haşır neşir olan Tarık ise 5 yaşında futbola babasının takımında başlamıştır. Antrenörü de babası olan Çamdal, 7 sene bu takımın çeşitli kategorilerinde oynamıştır. Tarık Çamdal, 12 yaşına geldiğinde ise o bölgenin en iyilerinin bulunduğu Donau-Ulm Karması’na seçilmiştir.
Aynı zamanda o sezon yaşadığı bölgenin en iyi takımı olan MTV Ingolstadt takımına transfer olmuştur. Tarık Çamdal’ın ve en iyilerinin bulunduğu Donau-Ulm Karması ile maç yapan 1860 Münih, maçta rakibini mağlup etse de bu maçta takımın scout ekibinin dikkatini çeken Tarık Çamdal, hiç denenmeden 13 yaşında 1860 Münih takımına transfer olmuştur.
20 yaşına kadar 1860 Münih takımında forma giyen Tarık Çamdal, 2011-2014 yılları arasında Eskişehirspor takımında forma giymiş ve performansı ile Galatasaray'ın dikkatini çekmiştir.
2014 yılında Galatasaray'a transfer olan Çamdal'ın buradaki macerası, 16 Ocak 2019 tarihinde sözleşmesinin fesh edilmesiyle birlikte sona ermiştir.
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