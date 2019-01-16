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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Spor Arena
16.01.2019 - 15:36, Son Güncelleme:

Tarık Çamdal kimdir kaç yaşındadır?

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Tarık Çamdal kimdir kaç yaşındadır?

Tarık Çamdal, Galatasaray ile yollarını ayırmasının ardından birçok futbolseverin araştırdığı isim olmaya başladı. Defans ve sol bek pozisyonunda görev alan Tarık Çamdal, bir süredir kadroda yer almamasına rağmen aldığı ücret nedeniyle taraftarların gündeminde yer alıyordu. Peki, Tarık Çamdal kimdir ve kaç yaşındadır? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

Tarık Çamdal, 24 Mart 1991 tarihinde Almanya'nın Münih kentinde dünyaya geldi. 

Audi'de çalışan baba Ahmet Çamdal, çalıştığı firmadan ayrılmış ve Türklerin kurduğu Ingolstadt Türkgücü’nde hem yöneticilik hem de antrenörlük yapmaya başlamıştır.

Bebekken topla haşır neşir olan Tarık ise 5 yaşında futbola babasının takımında başlamıştır. Antrenörü de babası olan Çamdal, 7 sene bu takımın çeşitli kategorilerinde oynamıştır. Tarık Çamdal, 12 yaşına geldiğinde ise o bölgenin en iyilerinin bulunduğu Donau-Ulm Karması’na seçilmiştir.

Aynı zamanda o sezon yaşadığı bölgenin en iyi takımı olan MTV Ingolstadt takımına transfer olmuştur. Tarık Çamdal’ın ve en iyilerinin bulunduğu Donau-Ulm Karması ile maç yapan 1860 Münih, maçta rakibini mağlup etse de bu maçta takımın scout ekibinin dikkatini çeken Tarık Çamdal, hiç denenmeden 13 yaşında 1860 Münih takımına transfer olmuştur.

20 yaşına kadar 1860 Münih takımında forma giyen Tarık Çamdal, 2011-2014 yılları arasında Eskişehirspor takımında forma giymiş ve performansı ile Galatasaray'ın dikkatini çekmiştir.

2014 yılında Galatasaray'a transfer olan Çamdal'ın buradaki macerası, 16 Ocak 2019 tarihinde sözleşmesinin fesh edilmesiyle birlikte sona ermiştir.

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