Tarık Çamdal Antalyaspor yolunda
Galatasaray'ın sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiği Tarık Çamdal'ın Antalyaspor ile anlaştığı iddia edildi.
A Spor'un haberine göre 27 yaşındaki futbolcu Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor ile anlaşma sağladı.
2014 yılında Galatasaray'dan Eskişehirspor'a 4,75 milyon Euro karşılığında transfer olan bek oyuncusu, sarı-kırmızılılarda yaşadığı büyük düşüş sonrasında gözden çıkarılmıştı.
Serbest oyuncu statüsünde olan Çamdal'ın Akdeniz ekibine gideceği kaydedildi.
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