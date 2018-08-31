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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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GeriFutbol Tarık Çamdal 3 teklifi reddetti, "paramı bırakmam" dedi!
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Futbol
Ali Naci KÜÇÜK
31.08.2018 - 01:02, Son Güncelleme:

Tarık Çamdal 3 teklifi reddetti, "paramı bırakmam" dedi!

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Tarık Çamdal 3 teklifi reddetti, "paramı bırakmam" dedi!

Sarı kırmızılılar Tarık’a sırasıyla, ‘Bonservisini verelim’, ‘Geçen yıldan kalan alacaklarını tek seferde verelim’ ve ‘Geçmişten kalacaklarını ve 600 bin Euro ödeyelim’ şeklinde 3 ayrı teklif yaptı. Tarık hepsini geri çevirdi.

Fatih Terim’in kadroda düşünmediği Tolga Ciğerci’nin sözleşmesini karşılıklı olarak feshedip 1 milyon 925 bin Euro tasarruf eden Galatasaray yönetimi, Tarık Çamdal’la da fesih için masaya oturdu, ancak ummadığı bir cevap aldı. Sarı kırmızılılar 2014 yılında 4 milyon 750 bin Euro’ya Eskişehirspor’dan alınan ve yılda 1 milyon 605 bin Euro garanti para alan 27 yaşındaki futbolcuya ilk olarak, “Bonservisini verelim, sözleşmeni feshedelim” teklifinde bulundu.

HİÇBİR ŞEKİLDE İNDİRİM YAPMADI

Galatasaray ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Tarık olumsuz yanıt verince, bu kez futbolcuya, “Geçen yıldan kalan tüm alacaklarını tek seferde ödeyip mukaveleyi feshedelim” önerisi yapıldı. Tarık Çamdal bunu da kabul etmeyince yeni bir teklif yapılarak, “Geçen yıldan kalan alacağını ve 600 bin Euro ödeyelim, sen de bir kulübe gidip oynarsın” denildi. Yine reddeden Tarık en sonunda, “Sözleşmemde yazan 1 milyon 605 bin Euro’yu almadan ayrılmam. Paramı bırakmam” diyerek, hiçbir şekilde indirim yapmayacağını fade etti.

1 HAZİRAN 2018'DEKİ DÖVİZ KURU GEÇERLİ

Bütün çabalarına karşın Tarık Çamdal’ı ikna edemeyen Galatasaray, sözleşmeyi tek taraflı feshederse futbolcuya 1 milyon 605 bin Euro ödeyecek. Ancak bu para güncel döviz kuru üzerinden verilmeyecek.

27 yaşındaki futbolcunun alacağı ücret 1 Haziran 2018 tarihindeki döviz kuruna sabitlendiği için Galatasaray, 12 milyon 700 bin TL yerine 8 milyon 618 bin TL yani yaklaşık 4 milyon 100 bin TL daha az ödeme yapacak

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