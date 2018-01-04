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Tarihin en pahalı transferi

Son 5 sezonda gönderdiği futbolculardan 53.4 milyon Euro kazanan siyah beyazlı kulüp, 28 milyon Euro da Cenk Tosun’un satışıyla kasaya koyacak. 26 yaşındaki golcü, ‘Türkiye’den yurt dışına satılan en pahalı Türk futbolcu’ unvanının da sahibi oldu.

Adil DEMİRÇUBUK
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BEŞİKTAŞ’ın İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton’a, başarı primleriyle birlikte toplam 28 milyon Euro’ya sattığı Cenk Tosun, aynı zamanda Türk futbol tarihine de geçti. 26 yaşındaki golcü, Türkiye’den yurt dışına satılan en pahalı Türk futbolcu unvanını da eline geçirdi.  Rekor daha önce Medipol Başakşehir’den Roma’ya 15 milyon Euro’ya satılan Cengiz Ünder’deydi. Ama Cenk Tosun, genç futbolcuyu neredeyse ikiye katlayıp, Premier Lig’in yolunu tuttu. Tosun haliyle siyah beyazlı kulübe de en çok para kazandıran futbolcu oldu.

BEŞİKTAŞ’IN REKORU BA’DAYDI

SiYAH beyazlı kulüp, son 5 sezonda oyuncu satışından büyük gelir kaydetti. Özellikle UEFA ile yapılan Finansal Fair Play Anlaşması gereği oyuncu almak için satmak zorunda da olan kulüp, bu sayede önemli bir gelir de yarattı. Beşiktaş, son 5 sezonda 18 oyuncunun satışından 81 milyon 425 bin Euro kazandı. Cenk Tosun bu toplam gelirin yüzde 34.5’ini tek başına sağladı.

Tosun’dan sonra siyah beyazlı kulüp en büyük geliri 13 milyon Euro ile Demba Ba’dan kazandı. 7 milyon Euro kazanç sağlayan Ersan Adem Gülüm de üçüncü sırada yer aldı.

Tarihin en pahalı transferi

Tarihin en pahalı transferi

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