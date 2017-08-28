TARİHİN EN PAHALI İKİNCİ FUTBOLCUSU

3 Ağustos'ta Neymar'ı 222 milyon euro karşılığında transfer eden Paris Saint-Germain, henüz bir ay geçmeden tarihin en pahalı ikinci transferine imza atıyor.

Fransız futbolunun son dönemdeki yükselen yıldızı Kylian Mbappe için bir süredir Monaco ile pazarlık masasında olan Fransız ekibi, Kırmızı Beyazlıların talep ettiği 180 milyon euroyu bonuslarla ödemeyi kabul ederek transferi resmiyete kavuşturmak için geri sayıma geçti.

L'Equipe ve Le Parisien gibi kulübe yakın gazetelerin iddiasına göre; Financial Fair-Play gerekliliklerine uymak için 18 yaşındaki yıldızı bir yıllığına kiralayacak olan PSG, anlaşmada yer alan şartla Mbappe'yi 2018 yazında 180 milyon euro karşılığında bonservisiyle alacak. Fransa Milli Takımı'nın 2018 Dünya Kupası elemelerinde Hollanda ve Lüksemburg ile yapacağı maçların kadrosunda yer alan Mbappe'nin yarın milli takım kadorsuna katılmadan önce sağlık testinden geçerek resmi imzayı atması bekleniyor.

Geçtiğimiz sezon Fransa Ligi'nde 107 gollü rekor şampiyonlukla tarihe geçen Monaco'da Kylian Mbappe 44 maçta forma giydi ve 26 gol, 14 asistle takımının hücum hattındaki en önemli ismi oldu.