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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol Tarihin en pahalı futbol takımı Manchester City
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Futbol
12.02.2018 - 17:50, Son Güncelleme:

Tarihin en pahalı futbol takımı Manchester City

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İngiltere Premier Lig lideri Manchester City, mevcut kadrosu için ödediği 878 milyon avroluk bonservisle tarihin en pahalı futbol takımı oldu.

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES), Avrupa'nın 5 büyük ligi olarak değerlendirilen İspanya (La Liga), İngiltere (Premier Lig), Almanya (Bundesliga), İtalya (Serie A) ve Fransa'nın (Ligue 1) en üst futbol liglerindeki 98 takımı kapsayan bir rapor hazırladı.

Buna göre, Premier Lig'in 27. haftasının ardından en yakın rakibine 16 puan fark atan Manchester City, kadrosundaki oyuncuların bonservisleri için harcadığı 878 milyon avroyla futbol tarihinin en pahalı takımı unvanını aldı.

Teknik direktör Pep Guardiola'nın göreve başladığı 2016 yazından bu yana 500 milyon avronun üstünde bonservis ödeyen Manchester City, Paris Saint-Germain (805 milyon avro), Manchester United (747) ve Barcelona'yı (725) geride bıraktı.

Son 4 yılda 3 kez UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını müzesine götüren Real Madrid, 497 milyon avroyla 6. sırada yer aldı.

Everton, paranın karşılığını alamadı

Milli futbolcu Cenk Tosun'u da transfer eden Everton'ın, 365 milyon avroyla Bayern Münih (363), Tottenham (358), Atletico Madrid (298) gibi Avrupa'nın önde gelen kulüplerinden fazla para harcaması dikkati çekti.

Bu hafta itibariyle ligde 9. sırada yer alan, önceki üç sezonda ise 7'ncilikten yukarısını göremeyen Everton, başarının yalnızca paraya endeksli olmadığını gösterdi.

98 kulüpten 42'si, 100 milyon avro veya üstünde bonservis harcaması yaptı. Kadrosunu en ucuza kuran kulüp, 2 milyon avroyla Fransa'dan Troyes oldu.
Kadroları için ortalama 291 milyon avro harcayan Premier Lig ekiplerini, La Liga (131 milyon avro), Serie A (124), Bundesliga (113) ve Ligue 1 (97) takımları izledi.

Avrupa'nın 5 büyük liginde, kadrosundaki oyuncular için en fazla bonservis ödeyen 10 futbol takımı şöyle:

1. Manchester City (İngiltere): 878 milyon avro
2. Paris Saint-Germain (Fransa): 805
3. Manchester United (İngiltere): 747
4. Barcelona (İspanya): 725
5. Chelsea (İngiltere): 592

6. Real Madrid (İspanya): 497
7. Liverpool (İngiltere): 461
8. Juventus (İtalya): 448
9. Arsenal (İngiltere): 403
10. Everton (İngiltere): 365

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