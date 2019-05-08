Tarihi zaferin ardından Klopp'tan küfürlü sözler
Şampiyonlar Ligi'nde 3-0'ın rövanşında Barcelona'yı sahasında 4-0 yenerek finale yükselen Liverpool'da, teknik direktör Jürgen Klopp maçın ardından tarihi zaferi anlatırken küfürlü sözler kullandı.
Alman teknik adam karşılaşmanın ardından verdiği röportajda, "Bunu tarif etmemi istiyorsunuz. Büyük, kocaman, kırmızı bir yürek! Bu saatte bence çocuklar uyumuştur. Küfür edeceğim kusura bakmayın. Fakat, bu oyuncular A.... canavar gibilerdi. Tüm bunu oyuncularım başardı. Bana ceza verecekseniz verin. Benim ana dilim İngilizce değil. Bu gece yaşananları başka nasıl ifade edebilirim bilmiyorum" şeklinde konuştu.
Liverpool'da tarihi zaferin ardından soyunma odasında bu görüntüler kaydedildi...
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