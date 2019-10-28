Tarihi yenilgi sonrasında maaş kararı!
Premier Lig ekibi Southampton, Leicester City'e 9-0 yenildikleri tarihi maçın ardından ilginç bir karar aldı.
Spor Arena Dış Haber | Kendi sahasında Leicester City'e 9-0 yenilerek Premier Lig'de en farklı mağlubiyet rekorunu egale eden Southampton, ilginç bir karara imza attı.
Southampton oyuncuları ve teknik heyeti, tarihi yenilginin ardından maaşlarını bağışladıklarını açıkladı.
İngiliz ekibinde oyuncuların böyle bir karar aldığı ve maaşlarını öğrencilere yardım eden bir vakıfa bağışladıkları belirtildi. Southampton'ın bağışlayacağı vakfın, İngiltere'de birçok öğrenciye yardım ettiği de kaydedildi.
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