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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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21.10.2018 - 15:53, Son Güncelleme:

Tarihi Sirkeci Garı’nda satranç şöleni

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Tarihi Sirkeci Garı’nda satranç şöleni

Türkiye Satranç Federasyonu ve Red Bull’un ortaklaşa düzenlediği Red Bull Chess Masters’ın finali, tarihi atmosferiyle dikkat çeken Sirkeci Garı’nda gerçekleştirildi. Türkiye’nin 7 farklı bölgesinden en iyi satranç oyuncularının kozlarını paylaştığı turnuvada hem zamanı hem de rakiplerini mat eden Akdeniz Bölgesi takımı şampiyon oldu.

Farklı formatıyla dikkat çeken satranç turnuvası Red Bull Chess Masters’ta final, İstanbul’da bulunan Sirkeci Garı’nda düzenlendi. Türkiye’nin 7 farklı bölgesinden 32 satranç sporcusunun oluşturduğu 8 takımın mücadele ettiği finalde hem zamanı hem de rakiplerini mat eden Akdeniz Bölgesi takımı şampiyon oldu.

Akdeniz Bölgesi Takımı adına yarışan Serkan Yeke, Dinçer Taşdöğen, Gökerhan Cem Kaan ve Hayrunnisa Şahin, rakiplerine üstünlük kurarak organizasyonu şampiyon tamamladı.

Büyük finalde, Marmara Bölgesi Takımı ikinci, İç Anadolu Bölgesi Takımı ise üçüncü sırada yer aldı. Hem kendi bölgesinde hem de finalde dereceye giren oyunculara çeşitli ödüller dağıtıldı.

Federasyon Başkanı Tulay: Bu kadar güzel bir ortamda gerçekleşeceğini hayal etmiyordum

Satranç dünyasında büyük ilgi gören Red Bull Chess Masters’ın Sirkeci Garı’ndaki finalini Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay ve yönetim kurulu üyeleri de takip etti.

Tulay “Bu turnuva için aylar öncesinden çalışmaya başladık. Sonucunda hepimizin çok mutlu olduğu, oyunculara büyük katkı sağlayacak bu turnuvayı gerçekleştirmeyi başardık. Bu kadar güzel bir ortamda gerçekleşeceğini hayal etmiyordum. Türkiye’nin tüm bölgelerinden gelen oyuncularımız var. Bunun verdiği o güzel ivme okullarımıza da taşındı. Red Bull’un destek verdiği bu turnuva gibi organizasyonlar satrancın görünürlüğünün arttırılmasında büyük katkı sağlıyor” dedi.

Yeke: Turnuvanın hırslandıran bir formatı vardı

Turnuvayı şampiyon olarak tamamlayan Akdeniz Bölgesi Takımın oyuncularından Serkan Yeke ise “Satranç turnuvalarında çok bulundum ama böylesine eğlenceli bir ortamda birinci olmak çok hoş bir duyguydu. Heyecanı tarihi garda yaşamak, böyle bir ortamda hamle yapmak gerçekten büyük bir şanstı. Turnuvanın mücadeleyi artıran, hırslandıran farklı bir formatı vardı. Red Bull Chess Masters’da pek çok maç gerçekten kıran kırana geçti. Umarım satrancın gelişimi için bu tarz yeni formatlar denenmeye devam eder” ifadesini kullandı.

 

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