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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Ali Naci KÜÇÜK
17.05.2019 - 08:12, Son Güncelleme:

Tarihi maça yıldız yağacak!

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Tarihi maça yıldız yağacak!

Galatasaray’ın hafta sonu Başakşehir ile oynayacağı şampiyonluk maçına taraftarlar gibi sarı kırmızılı takımın eski yıldızları da yoğun ilgi gösterdi.

Kulüp için büyük önem taşıyan ve kazanılması halinde 22. şampiyonluğun ilan edileceği maç için eski oyuncular Wesley Sneijder, Gheorge Hagi, Garry Rodrigues ve Lorik Cana’dan talep geldi. Bu dörtlü pazar günkü maçta tribünde olacak ve eski takımlarına destek verecek.

Sadece VIP'de yer kaldı

Kulüple temasa geçen yıldızlar, şampiyonluk maçında Galatasaray’ı yalnız bırakmak istemediklerini belirterek bilet talebinde bulundu. Yönetim de 4 yıldızın isteklerini yerine getirdi. Böylece Sneijder ile Rodrigues, Galatasaray’dan ayrıldıktan sonra ilk kez Türk Telekom Stadyumu’na gelip sarı kırmızılı taraftarlarla buluşacak. Öte yandan taraftarların biletleri tükettiği açıklanırken yalnızca VIP bölümlerde yer kaldığı öğrenildi.

Eski yıldızlardan kutlama

G.Saray’ın diğer eski yıldızları, Akhisarspor karşılaşmasının ardından sosyal medya hesaplarından tebrik mesajları yayınladı. Türkiye Kupası’nın kazanılmasının ardından sarı kırmızılı takımın eski oyuncuları Ozan Kabak, Johan Elmander, Albert Riera, Franck Ribery ve Lukas Podolski sosyal medya hesaplarından bu önemli galibiyeti kutladı. Öte yandan dün sabaha karşı İstanbul’a gelen Galatasaray kafilesi hazırlıklarına başladı.

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