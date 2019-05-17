Tarihi maça yıldız yağacak!
Galatasaray’ın hafta sonu Başakşehir ile oynayacağı şampiyonluk maçına taraftarlar gibi sarı kırmızılı takımın eski yıldızları da yoğun ilgi gösterdi.
Kulüp için büyük önem taşıyan ve kazanılması halinde 22. şampiyonluğun ilan edileceği maç için eski oyuncular Wesley Sneijder, Gheorge Hagi, Garry Rodrigues ve Lorik Cana’dan talep geldi. Bu dörtlü pazar günkü maçta tribünde olacak ve eski takımlarına destek verecek.
Sadece VIP'de yer kaldı
Kulüple temasa geçen yıldızlar, şampiyonluk maçında Galatasaray’ı yalnız bırakmak istemediklerini belirterek bilet talebinde bulundu. Yönetim de 4 yıldızın isteklerini yerine getirdi. Böylece Sneijder ile Rodrigues, Galatasaray’dan ayrıldıktan sonra ilk kez Türk Telekom Stadyumu’na gelip sarı kırmızılı taraftarlarla buluşacak. Öte yandan taraftarların biletleri tükettiği açıklanırken yalnızca VIP bölümlerde yer kaldığı öğrenildi.
Eski yıldızlardan kutlama
G.Saray’ın diğer eski yıldızları, Akhisarspor karşılaşmasının ardından sosyal medya hesaplarından tebrik mesajları yayınladı. Türkiye Kupası’nın kazanılmasının ardından sarı kırmızılı takımın eski oyuncuları Ozan Kabak, Johan Elmander, Albert Riera, Franck Ribery ve Lukas Podolski sosyal medya hesaplarından bu önemli galibiyeti kutladı. Öte yandan dün sabaha karşı İstanbul’a gelen Galatasaray kafilesi hazırlıklarına başladı.
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