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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Adil DEMİRÇUBUK
05.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Roman Abramovich'ten tarihi kumar!

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Roman Abramovich'ten tarihi kumar!

2003 yılında yılında satın aldığı Chelsea’ye 16 yılda yaklaşık 2.8 milyar Euro harcayarak dünya çapında şöhret sahibi olan Roman Abramovich, son derece cesur bir karara imza attı.

Rus işadamı, toplam kadro değeri 870 milyon Euro’yu bulan takımının başına eski  futbolculardan Frank Lampard’ı getirdi. Abramovich’in, dünyanın en pahalı 10 takımı arasında yer alan takımının başına sadece bir sezon Championships’te Derby County’yi çalıştıran 41 yaşındaki Lampard’ı getirmesi büyük sürpriz olarak değerlendirildi.

Lampard’lı Derby, Premier Lig’in kapısından dönmüştü

Chelsea’nin uzun yıllar kaptanlığını yapan Lampard, Derby County’yi Premier Lig’e yükseltme maçı oynatmış ancak Aston Villa’ya yenilmekten kurtulamamıştı. Frank Lampard tercihi, Abramovich için de bir ilk oldu zira Rus işadamı 16 yıllık kulüp patronluğu döneminde Jose Mourinho, Carlo Ancelotti, Claudio Ranieri, Guus Hiddink, Rafael Benitez gibi hep dünyanın en pahalı teknik direktörleri ile çalıştı. Abramovich döneminin ilk İngiliz teknik adamı olan Lampard aynı zamanda Premier Lig’in en az kazanan hocası oldu. Genç çalıştırıcı 3 yıllık sözleşme imzaladığı Chelsea’den 14 milyon Euro (yılda 4.66 milyon Euro) alacak.

Abramovich 2.8 milyar sterlin harcayıp 18 kupa kazandı

Chelsea Kulübü, Frank Lampard’ın takımın başına getirildiğini ‘Evine hoş geldin’ açıklamasıyla duyurdu. 2001-14 yılları arasında mavi beyazlı formayı giyen Lampard, Abramovich döneminin 12. teknik direktörü oldu. Transfere yaptığı müthiş harcamalarla dünya futbolunda yeni bir dönem başlatan Abramovich, 2.8 milyar sterlin olduğu tahmin edilen yatırımlarının karşılığında 1 Şampiyonlar Ligi, 2 Avrupa Ligi şampiyonluğu ve 5 Premier  Lig dahil 18 kupa kazandırdı. 41 yaşındaki Lampard’ın liderlik görevini üstleneceği Chelsea’de, 80 milyon Euro’luk bonservis bedeliyle dünyanın en pahalı kalecisi olan Kepa’nın yanı sıra Kante, Pulisic, Jorginho, Rüdiger, Willian ve Kovacic gibi piyasa değerleri 40 milyon Euro’dan başlayan çok sayıda futbolcu bulunuyor. Genç ve tecrübesiz Lampard’ın yıldızlarla dolu bir kadroyu nasıl idare edeceği büyük merak konusu

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