Tarihi kahvaltıyla ilgili flaş gelişme! Yıldırım ve Koç...
Fenerbahçe Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, başkan adayları Aziz Yıldırım ve Ali Koç'u bir araya getirmek için birlikte kahvaltı çağrısı yapmıştı.
Kendisine ulaştığımız Vefa Küçük bu toplantının yarın gerçekleşemeyeceğini söyledi. İki ismin uygun olacağı ortak zamanı bulamadıklarını belirten Vefa Küçük bu organizasyonun şu aşamada olmayacağını ve ilerleyen dönemde olması için çabalayacaklarını belirtti.
Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz hafta yapılan divan kurulunda Vefa Küçük iki başkan adayını bir araya getirerek el sıkıştırmış ve önümüzdeki cumartesi kahvaltıda bir araya getireceğiz demişti. Ancak bu önemli organizasyon şimdilik olmayacak gibi görünüyor.
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