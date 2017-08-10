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Tarihi başarı! Ramil Guliyev dünya şampiyonu!

Londra'da düzenlenen 2017 Dünya Şampiyonası'nda 200 metre final yarışına çıkan Ramil Guliyev Dünya Şampiyonu oldu!

Hürriyet Haber
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Dünya Atletizm Şampiyonası erkekler 200 metre finalinde Ramil Guliyev, 20.09'lik dereceyle altın madalya kazandı.

Londra’da devam eden Dünya Atletizm Şampiyonası’nda mücadele eden Ramil, bu sonuçla Türkiye’nin Dünya Atletizm Şampiyonaları tarihindeki ilk altın madalyasını kazanmış oldu.

 

Fenerbahçe'nin sporcusu Ramil Guliyev, 20.09'luk derecesiyle Türkiye'ye erkekler 200 metrede ilk altın madalyasını kazandırarak tarihe geçti.

Güney Afrikalı Wayde Van Niekerk 20.11 ile gümüş, Trinidad Tobagolu Jereem Richards ise 20.11 ile bronz madalya kazandı. Niekerenk, Richards'ı saniyenin binde biri farkla geçerek ikinciliği elde etti.




Tarihi başarı Ramil Guliyev dünya şampiyonu
Tarihi başarı Ramil Guliyev dünya şampiyonu
Tarihi başarı Ramil Guliyev dünya şampiyonu
Tarihi başarı Ramil Guliyev dünya şampiyonu
Tarihi başarı Ramil Guliyev dünya şampiyonu
Tarihi başarı Ramil Guliyev dünya şampiyonu
Tarihi başarı Ramil Guliyev dünya şampiyonu

 

Ramil Guliyevdünya şampiyonu2017 Londra
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