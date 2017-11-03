 Taraftarlardan ilginç seçim...

Uzun yıllar Fenerbahçe'nin kalesini koruyan Volkan Demirel bu sezon sergilediği kötü performansla kaleyi yeni transfer Carlos Kameni'ye kaptırdı. Teknik direktör Aykut Kocaman'ın lig maçı öncesi ise kaleci seçimini kimden yana kullanacağı ise hep kafalarda soru işareti.. Biz de Spor Arena olarak Twitter hesabımızdan konuya ilişkin bir anket düzenledik. Anketin sonucu ise bir hayli şaşırtıcı.

Spor Arena takipçilerine Fenerbahçe'nin ligde bu hafta oynayacağı Osmanlıspor maçında kaleyi kim korusun diye yönelttiğimiz soruya 1.745 kişi katıldı.

Taraftarların yüzde 25'i kaleye Volkan Demirel'in koruması gerektiğini düşünürken, yüzde 24'ü de Carlos Kameni kaleyi korusun dedi.

Fenerbahçe'nin 3. kalecisi olarak yer alan Erten Ersu ise yüzde 51 oy aldı ve takım arkadaşlarına fark ettı. Taraftarların kaleyi Erten Ersu'u seçmesi dikkatleri çekti.

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