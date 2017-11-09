Taraftarlardan Arda'ya şok! 66...

Galatasaray'ın eski futbolcusu Barcelonalı Arda Turan takımda forma şansı bulmakta zorluk çekiyor. Yıldız futbolcunun adı sık sık eski kulübü ile anılıyor. Çıkan haberler Ocak ayında Turan'ın Galatasaray'a transfer olabileceği yönünde.
Spor Arena olarak Twitter hesabımızdan taraftarlara 'Son günlerde yeniden gündeme gelen Arda Turan - Galatasaray iddiaları için ne düşünüyorsunuz? Sizce Galatasaray Arda'yı transfer etmeli mi?' şeklinde yönelttiğimiz soruya 5,236 kişi oy kullandı.
Taraftarların yüzde 34'ü bu soruya 'Evet transfer etmeli' diye cevap verirken, yüzde 66'sı 'Hayır transfer etmemeli' yanıtını verdi.