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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
16.05.2018 - 10:36, Son Güncelleme:

Taraftarlar tesisi bastı! Maça çıkmama kararı aldılar...

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Sporting Lizbon antrenmanını basan taraftarlar, teknik direktör Jorge Jesus ve futbolculara saldırdı.

Ligde istediği sonuçları alamayan Sporting Lizbon taraftarları antrenman tesislerini bastı.

Saldırıya uğrayan isimler arasında teknik direktör Jorge Jesus, yardımcısı Raul jose, kaptan William, kaleci Rui Patricio, Acuna, Battaglia ve Hollandalı golcü Bas Dost'un da olduğu öğrenildi.

O Jogo'nun haberine göre Bas Dost'un taraftarlarca dövüldükten sonra spa salonunun zeminine atıldığı, oyuncunun kafasının yanı sıra bacaklarında da sorun olduğu belirtildi.

Maça çıkmak istemiyorlar

Saldırının ardından saldırganların olay yerinden kaçtığı bildirildi. Sporting Lizbon'da saldırıya uğrayan futbolcular Pazar günü Aves'le oynanacak kupa maçına çıkmak istemediklerini açıkladı.

Portekiz basınında yer alan haberlere göre futbolcuların morallerinin çok bozuk olduğu bu durumda maç yapamayacaklarını açıkladıkları belirtiliyor.

O Jogo'da yer alan iddiaya göre futbolcular, Sporting Lizbon Kulübü başkanı Bruno de Carvalho'yla da görüşmeyi reddediyor.

Taraftarlar tesisi bastı Maça çıkmama kararı aldılar...

Bu arada antrenman için olay yerinde olan gazetecilere de saldırıldığı, kameraların ve fotoğraf makinelerinin kapattırıldığı ve görüntü alınmasına izin verilmediği öğrenildi. Sporting Lizbon kulübü saldırıyla ilgili bir açıklama yayınladı.

"Sporting Lizbon kulübü böyle bir vandallığı ve sporculara karşı saldırıyı kabul edemez. Sporting bu değildir, bu olamaz. Sorumluların bulunması için elimizden gelen her şeyi yapacağız ve suçlular cezalandırılmadan vazgeçmeyeceğiz"

Sporting Lizbon takımı Portekiz Kupası finalinde Aves'e karşı oynayacağı maçın hazırlıklarını yapıyordu.

İddialara göre bazı oyuncular Sporting Lizbon'la sözleşmelerini yasal çerçevede nasıl feshedebileceklerini öğrenmek için temsilcileriyle telefon görüşmesi yapıyor.

Saldırıyı uğrayan Bas Dost, Hollanda basınına yaptığı açıklamada, "Söyleyecek söz bulamıyorum. Bu durumu beklemiyordum. Bu üzücü bir durumdu ve hepimiz şok olduk. Herkes için bir dram" dedi. (CNN TÜRK)

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