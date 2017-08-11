« Hürriyet.com.tr
MENÜ
Hürriyet>Spor Arena>Transfer haberleri>Taraftarlar Giuliano'yu göremedi

Taraftarlar Giuliano'yu göremedi

Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerine başladığı Brezilyalı futbolcu Giuliano Victor De Paula, İstanbul'a geldi.

Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME

Rusya Premier Lig takımlarından Zenit'te fotm giyen 27 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu, Saint Petersburg'dan kalkan THY'nin tarifeli uçağıyla Atatürk Havalimanı'na ulaştı.

Giuliano, havalimanı apronundan Genel Havacılık Terminali'ne geçirildiği bildirildi. Bundan dolayı Brezilyalı futbolcuyu görüntülemek isteyen basın mensupları ile karşılamak üzere havalimanına gelen sarı-lacivertli taraftarlar Giuliano'yu göremeden alandan ayrıldı.

Transfer görüşmelerine İstanbul'da devam edilecek Giuliano'nun sağlık kontrolünden geçirildikten sonra resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

GiulianoFenerbahçetransfer
﻿
Bunları da Beğenebilirsiniz
İlişkili Haberler
BASKETBOL
VOLEYBOL