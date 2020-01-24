Taraftarla kavga etti, sözleşmesi feshedildi! Bolusporlu Hakan Arslan...
Boluspor, Osmanlıspor maçının sonunda taraftarlarla kavga eden Hakan Arslan’ın sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.
TFF 1. Lig’in 18. hafta karşılaşmasında Osmanlıspor’a 2-0 yenilen Boluspor’da, karşılaşmanın sonunda kırmızı-beyazlıların futbolcusu Hakan Arslan kendisine tepki gösteren taraftarlarla tartışma yaşadı.
Yaşanan olayın ardından Boluspor yönetimi, oyuncu ile sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.
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