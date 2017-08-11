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Taraftarın protestoları zammı getirdi! Yasin Öztekin...

Galatasaray'da yöneticiler menajer Ahmet Bulut ile Arda'nın yanı sıra Yasin Öztekin'in transferini de masaya yatırdı.

Hürriyet Haber
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Başkan Dursun Özbek'in, sarı-kırmızılı takımdaki başarılı performans ile dikkat çeken oyuncu için yeni sözleşme ve zam sözü verdiği öğrenildi. Yasin, Galatasaray'dan yıllık 1.150 bin euro alıyor.

Taraftarın tepkisini çeken ve zaman zaman sarı kırmızılı tribünlerin protestolarına maruz kalan Yasin, bir anlamda zammı kaptı.

BANDAJLA SAHAYA ÇIKACAK
Kayseri maçı hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da Selçuk İnan günü tedaviyle geçirirken ayak parmağında kırık bulunan Yasin Öztekin ise özel bandajla sahada kondisyon çalıştı. Diğer futbolcular ise dar alanda pas ve top kapma çalışması yaptılar. (Fotomaç)

Yasin ÖztekinZAMGalatasaray
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