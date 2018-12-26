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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
DHA
26.12.2018 - 13:18, Son Güncelleme:

Taraftarın gözdesi Andre Castro!

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Taraftarın gözdesi Andre Castro!

Spor Toto Süper Lig'de sezonun ilk yarısını 22 puanla 10'uncu sırada tamamlayan Göztepe'de Portekizli orta saha oyuncusu Andre Castro, sergilediği performansla taraftarın en çok sevdiği isim oldu.

Evkur Yeni Malatyaspor'la oynanan sezonun ilk maçında direkt kırmızı kart görüp Galatasaray ve Fenerbahçe müsabakalarında cezalı duruma düşen deneyimli orta saha oyuncusu, sonraki haftalarda bir maestro görevi üstlendi. Yeteneği ve enerjisiyle Göztepe'nin yükünü sırtlayan Castro, en çok övgü alan oyuncuların başında geldi. Bu sezon 2-1 kazanılan Trabzonspor, 2-0 galip gelinen Beşiktaş ve son olarak 3-0 biten Ankaragücü maçlarında asist yapan Portekizli, sarı-kırmızılı ekibin 3-2 yendiği Konyaspor karşılaşmasında da 1 gol attı. 

Göztepe'nin üst üste yenildiği maçlarda dahi taraftartan alkışlar alan Castro, geçen sezonki çizgisini ilk yarıda da devam ettirdi. 2017-18'de Kasımpaşa'dan transfer edilen 30 yaşındaki futbolcu geçen sezon 33 lig maçında görev yapıp 4 gol ve 7 asistle oynamıştı. İzmir ekibinde bu sezonun en fazla forma şansı bulan futbolcusu ise stoper Titi oldu. İlk devrede 16 maça çıkan Brezilyalı savunmacı 1440 dakika sahada kaldı. Titi'nin defanstaki partneri Reis de yine 16 maçta 1416 dakika görev yaptı. Göztepe'nin en golcüsü ise Yasin oldu. Sezon başında Galatasaray'dan kadroya dahil edilen kanat oyuncusu 7 golle Göztepe'ye kritik puanlar kazandırdı.

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