Taraftarın attığı birayı içti, sonra...

Toronto’nun yıldızı Sebastian Giovinco, takımının kaydettiği gol sonrası tribünlerden atılan birayı içerek rakip taraftarlara yanıt verdi.
2-2 biten karşılaşmada Jozy Altidore’nin skoru 1-1’e getiren golünün ardından kızgın bir Atlanta taraftarı elindeki dolu bira bardağını gol sevinci yaşayan oyuncuların üzerine fırlattı. Birayı yakalayan Giovinco, bardağı kafaya dikip taraftarlara ‘kadeh kaldırma’ hareketi yaptı.
Toronto’nun Twitter hesabı da söz konusu olay ile ilgili esprili bir tweet atmayı ihmal etmedi: “Demek sürekli duyduğumuz güney misafirperverliği buymuş. Şerefe, Atlanta!” (Skor)