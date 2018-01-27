« Hürriyet.com.tr
MENÜ
Haberler >Spor Haberleri >Futbol>Taraftarı uyardı: Ona sahip çıkmak lazım

Taraftarı uyardı: Ona sahip çıkmak lazım

Spor yazarı ve yorumcusu Rıdvan Dilmen, Galatasaray - Osmanlıspor ve Trabzonspor - Fenerbahçe maçları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Sarı-kırmızılıların Osmanlıspor'u 2-0 geçtiği maçı analiz etti. Ayrıca Dilmen, gündeme yönelik de dikkat çeken ifadeler kullandı. Rıdvan Dilmen'in sözlerinden satırbaşları şöyle:

Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME

CANLI SKOR CEBİNDE!

Cep telefonunuza Spor Arena uygulamasını gönderelim.

SMS GÖNDERİLDİ!

Cihazınıza özel bağlantı linki sms ile gönderildi. Lütfen smslerinize bakınız.
TEKRAR GÖNDER
﻿
Bunları da Beğenebilirsiniz
İlişkili Haberler
FUTBOL HABERLERİ
BASKETBOL HABERLERİ
VOLEYBOL HABERLERİ