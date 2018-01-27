Taraftarı uyardı: Ona sahip çıkmak lazım

Spor yazarı ve yorumcusu Rıdvan Dilmen, Galatasaray - Osmanlıspor ve Trabzonspor - Fenerbahçe maçları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Sarı-kırmızılıların Osmanlıspor'u 2-0 geçtiği maçı analiz etti. Ayrıca Dilmen, gündeme yönelik de dikkat çeken ifadeler kullandı. Rıdvan Dilmen'in sözlerinden satırbaşları şöyle:
Hürriyet Haber
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