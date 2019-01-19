Taraftarı çıldırtan ikili
Fenerbahçe’de Benzia ve Slimani, ortaya koydukları performansla taraftarı adeta çileden çıkardı. İkili Ümraniye maçında da beklentilerden uzak kaldı.
Fenerbahçe’de ligin ilk yarısında hayal kırıklığı yaratan Slimani ve Benzia, Ümraniye ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında da beklentilerden uzak kaldı. İki oyuncu performanslarıyla taraftarları adeta çılgına çeviriyor. 11 lig maçında 7 şut çeken Benzia, bunların birinde bile kaleyi bulamadı. Yüzde 80.6 pas ortalaması yakalayan, yüzde 59.3 uzun pas ortalamasına sahip olan Benzia 11 maçta sadece 1 kez asist yapabildi ve büyük bir hayal kırıklığı yarattı.
SLIMANI'DEN SADECE BİR GOL
Fenerbahçe’nin bir diğer Cezayirli oyuncusu Slimani de 14 maçta sadece 1 kez rakip ağları havalandırarak, çok kötü bir performans sergiledi. Yakaladığı pozisyonların sadece yüzde 3’ünü gole çevirerek felaket bir istatistik yakalayan Slimani, 1165 dakikada bir gol bularak belki de Fenerbahçe tarihinin en başarısız forveti olmuş oldu. Daha önce Portekiz liginde gol krallığı bulunan Slimani’nin Ersun Yanal yönetiminde ikinci devre kendini bulup bulmayacağı merak konusu.
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