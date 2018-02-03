'Taraftar Yıldırım'ı istemiyor'
Fenerbahçe Eski İdari Menajeri Volkan Ballı, Ufuk Ağca ve Anıl Budak’ın hazırlayıp sunduğu Tahminim Pekmez programında çarpıcı ifadeler kullandı.
1 An tv ekranlarında yayınlanan programda Fenerbahçe Eski İdari Menajeri Volkan Ballı, sezon sonunda gerçekleşecek seçimle ilgili net konuştu.
Sarı-Lacivertli camiada bir değişime ihtiyaç olduğunu vurgulayan Ballı, ‘‘ Fenerbahçe’de çok ama çok açık olan bir şey var. O da değişime duyulan ihtiyaç. Bu ihtiyaca ilk kıvılcım yakan isim de Sayın Ali Koç oldu. Artık Fenerbahçe camiası demokratik bir seçim istiyor ve tek dileğimiz de Haziran ayında bu demokratik seçiminin yaşanmasıdır. Ben Fenerbahçe taraftarının içerisinden gelen bir isim olarak şunu net olarak söyleyebilirim ki taraftar artık Aziz Yıldırım’ı istemiyor. Büyük saygı duyuyorlar ancak yeniden başkan olarak görmek istemiyorlar. Yıllardır yapıldığı gibi korku imparatorluğu yaratılarak seçime gidilirse bu çok büyük bir hayal kırıklığı olur. Ben yıllardır bu camianın içerisindeyim. Profesyonel olarak da Fenerbahçe’de görev yaptım. 3 şampiyonluk yaşadım ve en önemlisi de 100. Yıl şampiyonluğuydu benim için. Yeni dönem de görev beklediğimi de sakın düşünmeyin. Tek derdim; gelecek nesillere iyi bir Fenerbahçe bırakmak bunun için de gece gündüz çalışıyoruz. Fenerbahçe’yi daha iyi yerlere taşıyacağına inandığımız Sayın Ali Koç’u da canı gönülden destekliyoruz. Yıllardır Fenerbahçe’ye hastalıklı bir ruh yerleştirildi. Tek isteğimiz Haziran ayında demokratik bir seçim. Bu ortam sağlanırsa Fenerbahçe’de yıllardır beklenen değişimde yaşanacaktır. Fenerbahçe’nin genç üyelerinin tercihi de değişimdir’‘ ifadelerini kullandı.
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