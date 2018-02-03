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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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HaberlerFutbol Haberleri'Taraftar Yıldırım'ı istemiyor'
Futbol 'Taraftar Yıldırım'ı istemiyor'
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Sıradaki Haber: Bacary Sagna'dan sürpriz imza

Futbol
03.02.2018 - 17:07, Son Güncelleme:

'Taraftar Yıldırım'ı istemiyor'

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Fenerbahçe Eski İdari Menajeri Volkan Ballı, Ufuk Ağca ve Anıl Budak’ın hazırlayıp sunduğu Tahminim Pekmez programında çarpıcı ifadeler kullandı.

1 An tv ekranlarında yayınlanan programda Fenerbahçe Eski İdari Menajeri Volkan Ballı, sezon sonunda gerçekleşecek seçimle ilgili net konuştu.

Sarı-Lacivertli camiada bir değişime ihtiyaç olduğunu vurgulayan Ballı, ‘‘ Fenerbahçe’de çok ama çok açık olan bir şey var. O da değişime duyulan ihtiyaç. Bu ihtiyaca ilk kıvılcım yakan isim de Sayın Ali Koç oldu. Artık Fenerbahçe camiası demokratik bir seçim istiyor ve tek dileğimiz de Haziran ayında bu demokratik seçiminin yaşanmasıdır. Ben Fenerbahçe taraftarının içerisinden gelen bir isim olarak şunu net olarak söyleyebilirim ki taraftar artık Aziz Yıldırım’ı istemiyor. Büyük saygı duyuyorlar ancak yeniden başkan olarak görmek istemiyorlar. Yıllardır yapıldığı gibi korku imparatorluğu yaratılarak seçime gidilirse bu çok büyük bir hayal kırıklığı olur. Ben yıllardır bu camianın içerisindeyim. Profesyonel olarak da Fenerbahçe’de görev yaptım. 3 şampiyonluk yaşadım ve en önemlisi de 100. Yıl şampiyonluğuydu benim için. Yeni dönem de görev beklediğimi de sakın düşünmeyin. Tek derdim; gelecek nesillere iyi bir Fenerbahçe bırakmak bunun için de gece gündüz çalışıyoruz. Fenerbahçe’yi daha iyi yerlere taşıyacağına inandığımız Sayın Ali Koç’u da canı gönülden destekliyoruz. Yıllardır Fenerbahçe’ye hastalıklı bir ruh yerleştirildi. Tek isteğimiz Haziran ayında demokratik bir seçim. Bu ortam sağlanırsa Fenerbahçe’de yıllardır beklenen değişimde yaşanacaktır. Fenerbahçe’nin genç üyelerinin tercihi de değişimdir’‘ ifadelerini kullandı.

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