Taraftar 'uçakla' gol attı, stat ayağa kalktı!

2018 Dünya Kupası Elemeleri’nde oynanan İngiltere-Slovenya karşılaşmasında tribünden sahaya atılan kağıt uçak ilginç görüntülerin oluşmasına neden oldu.
Wembley’de oynanan mücadelede uzun süre gol sesi çıkmayınca tribünde sıkılan taraftarlar kağıttan uçak yaparak gol denemesinde bulundu.
Karşılaşmanın 0-0 devam ettiği sırada İngiliz taraftarların attığı bir kağıt uçak, Slovenya kalecisi Jan Oblak’ın koruduğu kaleye girdi.
Taraftarların büyük heyecanla takip ettiği kağıt uçak kale çizigisini geçtiği anda statta büyük sevinç yaşanırken eğlenceli dakikalar kameralar tarafından kaydedildi.
İngiltere mücadeleyi 90. dakikada Harry Kane’in attığı golle 1-0 kazandı. (Sözcü)