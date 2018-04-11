Taraftar seçim istemiyor ama... G.Saray başkanları sözünü tutar

G.SARAY Başkanı Mustafa Cengiz, Hürriyet’e özel açıklamalarda bulundu. Cengiz’in sözlerinden satırbaşları şu şekilde oldu:

“Galatasaray taraftarları bana mail, SMS ve sosyal medya aracılığıyla binlerce mesajlar gönderiyor, ‘Başkanım seçime gitmeyin’ diye yazıyorlar. Ancak Galatasaray başkanları sözünü tutar. Teamüller böyledir. Bir şey, bir kere söylenir. Ben göreve geldiğim zaman da Mayıs ayında genel kurul yapacağımı söylemiştim.”

“İDDİALARA ‘PES’ DİYORUM”

- “ALDIĞIMIZ karardan vazgeçtiğimizi dahi ortaya atanlar oldu. Onlara pes diyorum. Bunun için yazılı belgeye vesaireye gerek yok. Seçim tarihini 19-26 Mayıs olarak düşündük. Aslında 2 Haziran olmasını da tartıştık. Liglerin bitmesi ve bir sorun vesaire olursa son hafta ile denk gelmemesini istedik.”

“Ancak bu kez de, ‘İki günden ötürü Mayıs ayı sözünü tutmadı’ diyenler olur diye Mayıs kararını aldık.”

“TARAFTARIMIZ SAĞIR OLDU!”

- CENGİZ ayrıca, “Ankara’da G.Birliği taraftarı G.Saray’a 90 dakika küfretti ama biz kötü tezahürattan PFDK’ya sevk edildik. Olacak iş değil! Gözlemcileri de mi gözlemlemek gerek? Kadıköy’de de taraftarımız neredeyse sağır oldu, taraftarı o stada yığdılar! Emniyeti uyardık ama onlar gelince ses kısıp sonra yine yükselttiler. Biz ‘merdiven boşluğundan’ dolayı ceza aldık. Gözlemciler de hakkaniyetli olmalı” dedi.

“TERiM’iN VARLIĞI iNANÇ VERiYOR”

- G.SARAY Başkanı Cengiz, “Takımımız her şeyin farkında, Başakşehir ve önümüzdeki 5 maçı da kazanıp Galatasaray’ı şampiyonluğa ulaştıracaklardır. Fatih Hoca’nın varlığı bize şampiyonluk inancı veriyor. Şansımız, Florya’da Fatih Hoca’nın olması ve orada Abdurrahim Albayrak gibi bir yöneticinin varlığı” dedi.

“ESAS OLAN SADECE G.SARAY”

- G.SARAY’daki ayrılıklar sonrası camia ve genel kurul içinde tartışılan konulara yanıt veren Cengiz, “G.Saray dinamik bir yapı. Elbette böyle değişimler, hareketler yaşanır. Bakın ben de, yönetimim de, hatta herkes gider. Esas olan Galatasaray’dır. Benim yüreğim rahat. 17 aydır kulüp personeli ilk kez düzenli ve zamanında maaşını aldı. Faaliyet gelirlerimizde yüzde 65 artış var” diye konuştu.

FATiH TERiM FLORYA’YA KAPANDI!

G.Saray’ın hocası Terim, G.Birliği yenilgisi sonrası takımı 21. şampiyonluğa ulaştırmak için hesaplar ve analizler yapıyor.

· O mağlubiyet sonrasında evine dahi gitmedi! Galatasaray’ı 21. şampiyonluk hedefine ulaştırmak adına yoğun mesai harcayan teknik direktör Fatih Terim’in, Ankara deplasmanı dönüşünde Florya Metin Oktay Tesisleri’nde kaldığı ortaya çıktı. Pazartesi gecesi saat 04:00’e kadar Gençlerbirliği maçının analizini yapan Fatih Terim, Florya’dan gitmedi.

YOĞUN MESAİ...

· Tecrübeli teknik adamın o günden itibaren de Metin Oktay Tesisleri’nde ikamet edip çalışarak Galatasaray’ın hedefine ulaşması için çaba harcadığı öğrenildi. Sarı kırmızılı ekibin hocasının maç analizlerinin yanı sıra oyuncularıyla toplantılar gerçekleştirdiği de belirtildi.