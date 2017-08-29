Taraftar sahaya inip futbolcuya saldırdı! Nedeniyse ilginç..

Sahaya giren bir taraftar, ev sahibi takımın yedek futbolcularından Moses Ashikodi’ye saldırdı. Daha önce profesyonel liglerde de oynadığı belirtilen Ashikodi boğazına sarılan saldıran taraftarı yumruklayarak kendini savundu.
Olayın nedeniyse ilginç... Maçla ilgili olmayan Dulwich Hamlet takımının taraftarı olan saldırgan, Ashikodi’nin kendisine ait telefonu gasp ettiğini iddia etti. İddiaya göre söz konusu taraftar, telefonuyla tribündeki bir arbedeyi çekerken, Ashikodi taraftarın telefonunu alarak gitti. Bunun üzerine sahaya atlayan taraftar 30 yaşındaki futbolcuya saldırdı. Gasp iddiasına Ashikodi’den henüz bir yanıt gelmedi.
Three Bridges Kulübü ise saldırganı “Alkol almış bir taraftar” olarak tanımladı. Kulüp ayrıca, yumruk yiyen saldırgana ilk tıbbi müdahaleyi kendi kulüp fizyoterapistinin yaptığını sözlerine ekledi.