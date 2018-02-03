Taraftar mı haklı çıkacak Kocaman mı?
Fenerbahçe ile Gençlerbirliği arasında oynanacak mücadele öncesi Fenerbahçe muhabirimiz Ahmet Ercanlar değerlendirmelerde bulundu.
Ligin 20. haftasında Fenerbahçe ile Gençlerbirliği karşı karşıya gelecek. Bu maç öncesi Ahmet Ercanlar değerlendirmelerde bulundu.
Kocaman bu kez taraftarı mutlu edecek 11’i seçti. Topla ilişkisi iyi olan Soldado, Valbuena, Oğuz Kağan gibi 3 yeni oyuncu sahada. Taraftarın istediğine yakın bir kadro. Ama Kocaman’ın futbol doğrularına uygun mu? Tartışılır. Bakalım taraftar mı haklı çıkacak Kocaman mı?
Valbuena için de kritik bir maç. Konya deplasmanı sonrası ilk kez ilk 11’de. Kendisine gelen bu şansı iyi kullanmalı ki iç sahada Valbuena oynamalı diyenlerin tezleri doğru çıksın.
Oğuz Kağan’ı gözü kapalı ilk 11’e alan Kocaman’ı kutlarım. Gençlere güvenmesi çok güzel. Türk futbolu daha 18 yaşında, pırıl pırıl bir genç kazanıyor.
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