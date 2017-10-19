Tankut: "Önümüzdeki yıl yüzde yüz..."

Tankut, gazetecilere yaptığı açıklamada, Osmanlıspor'un iyi bir ekip olduğunu ve maçın zor geçeceğini ifade etti.

Rakipleri adına da önemli bir maç olduğunu dile getiren Tankut, "Bu maç bizim çıkışımız için çok önemli. Osmanlıspor maçı zor olacak ama bu zorluğa rağmen kazanmak istiyoruz." dedi.

"ÇOK VERİMLİ BİR TOPLANTI OLDU"

Kulüpler Birliği Vakfında başkan yardımcılığı görevini de yürüten Tankut, Türkiye Futbol Federasyonunun kulüplere yaptığı ödemeleri taksitlendireceği yönündeki haberlerle ilgili soru üzerine şunları kaydetti:

"Kulüpler Birliği Vakfı icra heyeti olarak federasyonu ziyaret ettik. Çok verimli bir toplantı oldu. Toplantıda ödemeler konusunu gündeme getirdiğimizde, böyle bir uygulama olmadığı, normal, daha önceki yıllardaki uygulamanın aynısı olacağı söylendi. Kamuoyuna yansıyan, bir takside bölme işlemi olacağı yönündeydi, böyle bir şey olmayacak. İlk taksit ödenmişti. Ekim ve kasım ayında da devam edeceği söylendi. Performansla ilgili ödemelerin ise kasım ayında başlayacağı ifade edildi. Öyle bir sorun ortadan kakmış oldu."

"ÖNÜMÜZDEKİ YIL İÇİN YÜZDE 100 KULLANILACAK"

Toplantıda konuşulanları aktaran Tankut, "Federasyon başkanı bize kasım ayı içerisinde UEFA'dan bir heyetin ve Video Yardımcı Hakem sistemini uygulayacak şirketin gelerek çalışma yapacağını ifade etti. Ocak ayında yetişmezse kesinlikle Ziraat Türkiye Kupası finalinde denenmek isteniyor ama önümüzdeki yıl için yüzde 100 kullanılacak. Ocak veya ocak ayından sonraki süreçlerde de yetiştirme gayreti içinde olunacak." ifadelerini kullandı.