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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Haber Giriş: 16.10.2019 - 11:38, Son Güncelleme:

Taner Ünlü: "Irkçılık kırmızı çizgi, asker selamı değil"

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TFF Eski Tahkim, Disiplin ve Etik Kurulu üyesi, spor hukuku avukatı Taner Ünlü, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri grup maçlarında deplasmanda Fransa karşısında 'asker selamı' veren milli takımımıza UEFA'dan soruşma açılması üzerine Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu. Ünlü, "Federasyonumuz tarafından anlatıldığı takdirde herhangi bir cezai yaptırım olmayacak" dedi.

Taner Ünlü, uluslararası platformda futbolu idare eden UEFA'nın ve FIFA'nın bakış açısının barış ve kardeşlik olduğunu belirterek, "Bunu biz de kabul ediyoruz. Asker selamı bizim kültürümüze göre ki biz asker toplumuyuz, Orta Asya'dan beri hep mücadele ile geçiyor ömrümüz ve askerlik bize çok yakın geliyor. Ancak bunu Avrupalılara, futbolu idare edenlere anlatmak çok zor. Bu anlamda UEFA Etik Kurulu bir soruşturma başlattı. Federasyonumuz bu selamın anlamını anlatabilir. Bunun anlamını biz hepimiz biliyoruz bu ülkede yaşayan insanlar olarak. Bu harekat öncesi şehitlerimiz vardı ve şehitlerimizi anmak için yapılmıştı. Özellikle dış medyada çıkan çokça haberler var ve bizim ülkemizin karşıtı insanlar da bunun savaşı özendirme, savaşı anlatma gibi bir olgu olduğunu söylüyorlar ama oradaki futbolcu kardeşlerimizin hepsinin şehitlerimizi anmak adına, orada mücadele veren askerlerimize destek olmak adına bir hareket yaptığını biliyorlar. Bu da federasyonumuz tarafından anlatıldığı takdirde benim şahsi kanaatim böyle bir disiplin cezası verileceğini düşünmüyorum" diye konuştu.

Quaresmadan Asker Selamı açıklaması
Quaresma'dan "Asker Selamı" açıklaması!

"UEFA, ETİK DIŞI DAVRANIŞ OLARAK NİTELENDİRDİ"

Asker selamının UEFA tarafından etik davranış olmadığını nitelendirdiğini ifade eden Ünlü, "Asker selamını bizim spor mevzuatına uydurabileceğiniz bir madde yok ancak biraz önce de ifade ettiğim gibi sporun barış ve kardeşlik olması temel olgusu karşısında asker selamı ile savaşı çağrıştıracak bir eylem etik davranış olmadığı konusunda bir değerlendirme yapılarak soruşturma açıldı. Ancak bunun bir savaş sempatisi yaratmak anlamında değil tamamen şehitlerimizi anmak, orada mücadele veren askerlerimize güç vermek anlamında milli takımımızdan destek olduğunu anlamındadır. Dolayısıyla böyle bir ceza alacağımızı düşünmüyorum. Ama bunun karşılığında da asker selamının cezai yaptırımı yok gerçekten. UEFA'nın etik dışı davranış olarak nitelendirdiğini düşünüyorum ve biz savunmamızı verdiğimiz takdirde herhangi bir disiplin sevkinin olacağını düşünmüyorum" dedi.

"IRKÇILIK KIRMIZI ÇİZGİ, ASKER SELAMI DEĞİL"

Bulgaristan ve İngiltere maçında yaşananlarla ilgili de konuşan Taner Ünlü, "Orada açıkça ırkçı davranış vardı. UEFA, FIFA ve sporun kırmızı çizgisi ırkçı hareketler. O maçı ben de izledim. Hakem, tezahüratın ve o eylemlerin son bulması için 2 defa oyunu durdurdu. Buna rağmen devam etti. Çok ağır bir yaptırımı olacaktır. UEFA disiplin talimatında bu açıkça, bizde de var bu düzenleme. Cezai yaptırımı olduğu için Bulgaristan'ın ceza alacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"TFF SAVUNMADA KONUYU İYİ ANLATMALI"

Başlatılan soruşturmada TFF'nin savunma için hazırlık yaptığını belirten Taner Ünlü, sözlerini şöyle sürdürdü:

"TFF hazırlık yapıyor, savunma verecek. Oradaki sporcu kardeşlerimizin tavrının ne amaçlı olduğu, algı dışında ne olduğu anlatılacaktır. Etik dışı bir davranış olmadığı ve tamamen bir milli maçta milli duygularla yapılmış çok insani bir eylem olduğu ifade edilecek. Herhangi bir yaptırım geleceğini düşünmüyorum. Bu bir soruşturma, soruşturma sonrasında disiplin kuruluna sevkine gerek olmadığına karar verilecektir diye düşünüyorum. Bunu sportif bir karşılaşma olarak görmek lazım. Eğer sporun dışına çıkarıp bunun arkasında siyaset ararsak, spor müsabakasını siyasete alet etmek istersek her şey söylenebilir. Antoine Griezmann'ın yaptığı aynı hareketi, Türkiye'den bir sporcu yapınca farklı yorumlamak, aslında tamamen spordan uzaklaşıp siyasete giriyor olmamızla açıklayabiliriz."

Taner Ünlü: Irkçılık kırmızı çizgi, asker selamı değil

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