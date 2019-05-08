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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
08.05.2019 - 12:01, Son Güncelleme:

Taner Atilla: "Pazar günü herkesi şölene bekliyoruz"

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Taner Atilla: "Pazar günü herkesi şölene bekliyoruz"

Spor Toto 1’inci Lig’de pazar günü evinde puansız son sırada yer alan Kardemir Karabükspor’u yendiği takdirde diğer sonuçlara bakmaksızın 9 sene sonra Spor Toto Süper Lig’e yükselecek Abalı Denizlispor büyük bir şölene hazırlanıyor.

Bu sezon sürekli zirve yarışının içinde olan yeşil-siyahlılarda taraftarların Atatürk Stadı’nı tıklım tıklım doldurması beklenirken, kentin de dev Denizlispor bayrakları ve pankartlarıyla süslendiği bildirildi.

Büyük bir görsel şova hazırlanan taraftarların sadece yeşil tişörtlerle maça gelmek için organize olduğu, birçok flama, döviz ve bayrak yaptırdığı belirtildi. Başkan yardımcısı Taner Atilla tüm Denizli’nin büyük bir heyecan yaşadığını söyledi.

"Pazar günü herkesi şölene bekliyoruz" diyen Atilla, "Bu hafta büyük hasreti bitireceğimize inanıyoruz. Bitime 2 hafta kala lider Gençlerbirliği’ni Ankara’da yenerek çok rahatlamıştık. Artık bir endişemiz yok. Karabükspor’u da yeneceğiz. Ancak biz Süper Lig’e 2’nci olarak değil şampiyon olarak çıkmayı çok istiyoruz. Muhteşem taraftarımız Atatürk Stadı’nı tamamen dolduracak. Kentteki sinerjiyi hissediyoruz" diye konuştu.

Teknik direktör Yücel İldiz eski takımı Karabükspor karşılaşmasının kendisi için birçok anlam ifade ettiğini söyledi. Tecrübeli teknik adam, "Karabük’te 2 kez Süper Lig sevinci yaşamıştım. Karabükspor’u sevdiğimi ve şu anki durumlarına üzüldüğümü herkes biliyor. Ancak benim tek düşüncem Denizlispor’la hedefe ulaşmak. Takımıma inanıyorum, taraftarımıza güveniyorum" ifadelerini kullandı.

Dev maçı Liverpool kazanınca...
Dev maçı Liverpool kazanınca...

BİLETLER TÜKENDİ

Spor Toto 1’inci Lig’de evinde Kardemir Karabükspor’u ağırlayacak Denizlispor’da taraftarların maça yoğun ilgisi bulunuyor.

Gold ve VIP 120 TL, kapalı B-D üst 45 TL , kapalı A-E üst ve alt 35 TL, maraton 25 TL’lik ve kale arkası biletlerinin ise 10 TL’den satışa sunulduğu ve tüm biletlerin bittiği öğrenildi.

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Taner Atilla: Pazar günü herkesi şölene bekliyoruz

 

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