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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
03.10.2019 - 11:41, Son Güncelleme:

Tammy Abraham, milli takım seçimi konusunda kararsız!

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Chelsea'nin Nijerya asıllı İngiliz golcü futbolcusu Tammy Abraham, milli takım tercihi konusunda kararsız olduğunu açıkladı.

Milli takım tercihi konusunda İngiltere basınına açıklamada bulunan 22 yaşındaki Abraham, "Henüz kararımı vermedim. Kulübüme odaklanmış durumdayım." ifadesini kullandı.

Chelsea'de bu sezon sergilediği performansla adından söz ettiren Abraham, "İki ülkenin milli takımı tarafından istenmek benim için bir ayrıcalık. Demek ki Chelsea'de doğru işler yapıyorum. İki ülkeyi de seviyorum. Farklı kültürel birikimlerin olduğu bir bölgede büyüdüm ve Nijerya'nın çok büyük bir ülke olduğunun farkındayım. Karar vermek için doğru zamanı bekliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere Milli Takımı formasını hazırlık maçlarında iki kez giyen Abraham'ın resmi karşılaşmalarda oynamadığı için Nijerya'yı seçme ihtimali bulunuyor. Babası Nijeryalı olan genç futbolcunun, İngiltere Milli Takımı Teknik Direktörü Gareth Southgate tarafından 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde Çekya ve Bulgaristan ile oynanacak maçların aday kadrosuna çağrılması bekleniyor.

Bu sezon Chelsea'de 10 maça çıkan Abraham, 8 gol kaydetti.

Chelsea evinde iki golle kazandı
Chelsea evinde iki golle kazandı

Tammy Abraham, milli takım seçimi konusunda kararsız

Tammy Abraham, milli takım seçimi konusunda kararsız

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