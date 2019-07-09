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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
09.07.2019 - 14:22, Son Güncelleme:

Tamer Tuna'yı sevindiren gelişme! Hakan Çinemre ve Kerem Atakan Kesgin...

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Tamer Tuna'yı sevindiren gelişme! Hakan Çinemre ve Kerem Atakan Kesgin...

Göztepe’de geçen sezon yaşadıkları ağır sakatlıklar sebebiyle formalarından uzun süre uzak kalan Hakan Çinemre ve Kerem Atakan Kesgin’in kampta takımla birlikte çalışmaları teknik heyetin yüzünü güldürdü.

Göztepe, yeni sezon hazırlıklarına Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde devam ediyor. Teknik Direktör Tamer Tuna idaresinde gerçekleşen antrenmanlarda özellikle genç oyuncuların hırsı başarılı çalıştırıcının yüzünü güldürürken, geçen sene yaşadıkları sakatlıklar sebebiyle takımdan çok uzun süre uzak kalan Kerem Atakan Kesgin ve Hakan Çinemre’nin de çalışmalara katılması teknik heyetin yüzünü güldürdü. Kesgin ve Çinemre'nin idmanlarda yer alması adeta yeni transfer havası oluştururken, iki oyuncunun geleceğini kampta gösterecekleri performans belirleyecek.



Hakan şanssızlığını kıracak
2017-2018 sezonunda Göztepe’ye gelen Hakan Çinemre’nin, İzmir kariyeri tam anlamıyla şanssızlıklarla geçti. İzmir temsilcisine geldiği sezon antrenmanda ön çapraz bağından sakatlanan Hakan, sezonu kapatmıştı. Hızla sakatlığının etkisini atlatan 25 yaşındaki savunmacı, geçen sezon kariyerinde beyaz bir sayfa açmış ancak şanssızlık deneyimli futbolcunun yakasını yine bırakmamıştı. Nazillispor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında sağ diz ön çapraz bağında yırtık meydana gelen Çinemre, bir kez daha sakatlıktan dolayı sahalardan uzak kalmıştı. Kariyerinde çok ağır iki sakatlık geçiren Hakan, buna rağmen iyileşme sürecini hızlı atlattı ve ilk etap kamp çalışmalarında takımdaki yerini aldı.

Tamer Tunayı sevindiren gelişme Hakan Çinemre ve Kerem Atakan Kesgin...

Göztepeye altyapıdan Nijeryalı takviye
Göztepe'ye altyapıdan Nijeryalı takviye

Kerem şoke etmişti
Bucaspor’da gösterdiği başarılı performansla birçok Süper Lig ekibinin dikkatini çeken ancak Göztepe’nin hızlı davranmasıyla sarı-kırmızılı formayı seçen Kerem Atakan Kesgin de geçen sezon şanssızlık yaşamıştı. Geride kalan sezonun devre arasında transfer edilen 18 yaşındaki oyuncu, sol diz çapraz bağında meydana gelen yırtık sebebiyle sezonu noktalamıştı.

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