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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
24.10.2019 - 10:52, Son Güncelleme:

Tamer Tuna'dan stat müjdesi

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Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin teknik direktörü Tamer Tuna, Kasımpaşa maçı öncesi konuştu.

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin teknik direktörü Tamer Tuna, "Taraftarımızın bize iç sahada sağladığı motivasyonla Kasımpaşa maçında kazanmak zorundayız." dedi.

Tuna, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 5 haftalık kaybetmeme serilerinin Medipol Başakşehir karşısında son dakikada yedikleri golle sona erdiğini söyledi.

Takım olarak iyi durumda olduklarını ifade eden Tuna, şöyle konuştu:

"Bu haftaki rakibimiz Kasımpaşa, ligin iyi takımlarından. Ligdeki denge tam anlamıyla oturmuş değil. Bizim avantajlı yönümüz hem hücumda hem savunmada belli bir kompakt yapımızın oluşu. Ligin en az pozisyon veren aynı zamanda ceza sahasında en fazla topla buluşan takımlarından birisiyiz. Ancak daha fazla golle buluşup, daha üst sıralarda olmamız gerekiyordu. Futbol ortalaması olarak ligin çok üzerindeyiz ama orta sıralardayız, lig puan olarak sıkışmış durumda."
Şimdiye kadar istedikleri puanı alamadıklarını dile getiren Tuna, Kasımpaşa maçının çok önemli olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Taraftarımızın bize iç sahada sağladığı motivasyonla Kasımpaşa maçında kazanmak zorundayız. Ligin ikinci yarısında kendi stadımızda oynama şansı bulacağız. Takımın hem taraftarımızla o coşkuyu hem orada kendi kültürünü hem takım olgusunu ileriye taşıması hepsi paralel bir bütünlükte ilerleyecek."

Kasımpaşa, Göztepe hazırlıklarını sürdürüyor
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Tamer Tunadan stat müjdesi

Tamer Tunadan stat müjdesi

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