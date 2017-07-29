Tamer Tuna'dan Göztepe'ye güvenoyu

Tuna, 3 maçta 11 gol yiyen takımın henüz yolun başında olduğunu belirterek, "Göztepe oynadığı her maçı kazanmak için sahaya çıkar. Ancak özel maçlar skor odaklı olmamalı. Taraftarımız sonuçlara aldırmasın, kimse endişe etmesin. Ben bu takıma kefilim. 12 Ağustos'ta oynanacak Fenerbahçe müsabakasında çok farklı bir görüntü sergileyeceğiz" dedi.

Göztepe, özel maçlarda İsviçre ekibi Zürich'e 6-1 yenilmiş, Çekya'dan Jablonec'i 3-1 mağlup edip, Katar ekibi Al Sadd'la ise 4-4 berabere kalmıştı.

Transfer çalışmaları hakkında da bilgi veren genç teknik adam, "Listemizdeki Sporting Lizbon kalecisi Beto ile anlaştık. Tecrübeli kaleci İzmir'e geldi ve sağlık kontrolünden geçti. Bir aksilik yaşanmaması durumunda Beto yeni kalecimiz olacak" dedi. Sol bek, forvet ve stoper için de görüş bildiren Tuna, "Hajduk Split'ten Hırvat defans oyuncusu Zoran Nizic ilgilendiğimiz biri, kendisi ile yaptığımız görüşmelerde son aşamaya geldik. Galatasaray'dan ayrılması gündemde olan Hakan Balta ile ilgilenmiyoruz. Önceliğimiz takıma Nizic'i kazandırmak. Beşiktaş'tan eski oyuncum golcü Ömer Şişmanoğlu da bitecek. Sol bekte ise birçok isim var. En kısa zamanda takviyeleri gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.