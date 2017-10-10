Adaptasyon sürecine değinen Tuna, "Bizim gibi yeni oluşan, oldukça fazla transfer yapan takımlarda adaptasyon, oyunda birbirini tanıma süreci kolay olmuyor. Bizim için oyunsal anlamda iyi bir geçiş dönemi oldu. Oynamak isteyen, zevk veren, atak üstünlüğünü ve pozisyonları elinde tutmaya çalışan bir takımız. Fiziksel olarak da çok iyi hazırlanıyoruz, oyuncularımız bu konuda oldukça iyi." değerlendirmesinde bulundu.

"TAKTİKSEL OLARAK GELİŞTİRMEMİZ GEREKEN YÖNLER VAR"

Tuna, taktiksel olarak geliştirilmesi gereken yönleri olduğunu belirterek, "Bazen maçlarda ortaya çıkaramadığımız belli yönlerimiz var. Bunları daha da ortaya çıkarmak zorundayız. Teknik anlamda çözdüğümüz bazı olaylar var, aramıza katılmayan oyuncularımızın da dahil olmasıyla biraz daha güçlenerek milli maç arasından çıktık." diye konuştu.

Antalyaspor maçıyla zor bir periyoda gireceklerini, bu haftaki maçtan sonra Aytemiz Alanyaspor, Kasımpaşa ve Beşiktaş'la karşılaşacaklarını hatırlatan Tuna, "Daha da iyiye gidiyoruz." dedi.

A MİLLİ TAKIM

Tuna, A Milli Futbol Takımı'nın 2018 Dünya Kupası'na gidememesiyle ilgili herkesin bazı değerlendirmeler yaptığını belirtti.

Tamer Tuna, milli takımla ilgili şunları kaydetti:

"Zaten milli takımın önemi hiçbir zaman tartışılmıyor. Herkes belli çözümler üretmeye çalışıyor. Ülke nüfusundan, milli takımın yapısından, içindeki olaylardan bahsediliyor. Çözümlerin masaya yatırılacağı, çözüm üreteceklerin daha iyi değerlendirebileceği bir alan lazım. Bu alanı gerçekleştirecek olanlar zaten yöneticiler ve yönetenler. Milli takımın Dünya Kupası'na katılacağına yürekten inanmıştım. Bir maçlık performans, önceki karşılaşmadaki yorumlara dayalı her şeyi değiştirebiliyor. Mesele bir maç ya da geçmiş dönem değil, ülkenin, futbolun neler kazanabileceği. Bazı yapay gündemler zihinlerimizi daha fazla meşgul ediyor. Bunlardan uzaklaşıp, daha çözüm odaklı düşüncelerle hareket etmemiz lazım." (Habertürk)