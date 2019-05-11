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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
11.05.2019 - 23:10, Son Güncelleme:

Tamer Tuna'dan Bursaspor maçı yorumu

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Tamer Tuna'dan Bursaspor maçı yorumu

Spor Toto Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor ile 3-3 berabere kalan Göztepe'nin teknik direktörü Tamer Tuna, "Kalan 2 haftayı milli mücadele olarak görüyoruz." dedi.

Tuna, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, kazanmayı düşündükleri müsabakada istedikleri oyunu maçın geneline yayamadıklarını söyledi.

Yedikleri gollerin sonrasında yaptıkları dönüşlerin önemli olduğunu kaydeden Tuna, "Galip gelsek çok şey kazanacaktık. 10 kişiyken, 3-2'den beraberliği yakaladık. Şu anda Bursaspor'un 1, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un 2 puan önündeyiz. Bu artı mı, 2 haftayı oynadıktan sonra görebiliriz." diye konuştu.

Tuna, haftaya Bursaspor'la final maçına çıkacaklarını belirterek, "Göztepe olarak bütünleşmenin ve birliğin ne olduğunu biliyoruz. Kalan 2 haftayı milli mücadele olarak görüyoruz. 19 Mayıs'ta Göztepe'nin, İzmir'in Süper Lig'de ligde kalıcı olması için bütünlüğü sağlayıp kazanan takım olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Daha önceki iki maçta Tayfur Bingöl'ün sahanın en iyilerinden olduğunu kaydeden Tuna, bugünkü maçta bazı hatalar yaptığını, bunun kendisini etkileyebileceğini dile getirdi.

Tamer Tuna, ısınma sırasında sakatlanan Serdar Gürler'in kasığında bir sorun olduğunu ve oynatmak istemediklerini, sakatlanarak çıkan Cameron Jerome'un da durumunun çekilecek MR'dan sonra belli olacağını sözlerine ekledi.

Ersel Uzğur: "3 puanı kaçırdık"

Demir Grup Sivasspor Teknik Sorumlusu Ersel Uzğur da iki takımın konumu gereği zorlu bir maçın geride kaldığını ifade etti.
Göztepe'nin sahasında taraftarlarıyla güzel bir ambiyans oluşturduğunu anlatan Uzğur, şu değerlendirmede bulundu:
"Maça golle başladık. Bizim adımıza en olumsuz taraf gol attıktan sonra duran toplardan gol yememizdi. Bundan psikolojik olarak etkilendik. Öndeyken maçı galip bitirebilirdik, Göztepe golü buldu, 10 kişi kaldıktan sonra bir gol daha bulabilirlerdi. Maç öncesi 1 puan iyi derdik ancak 3 puanı kaçırdık diye düşünüyorum. Mücadelemize devam edeceğiz."

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