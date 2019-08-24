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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
24.08.2019 - 00:14, Son Güncelleme:

Tamer Tuna: "Üretkenlik sıkıntısı bugün de devam etti"

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Tamer Tuna: "Üretkenlik sıkıntısı bugün de devam etti"

Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, takımının Beşiktaş'a 3-0 yenildiği maçta hücumda üretkenlik sıkıntısı yaşadıklarını söyledi.

Tuna, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, sonuçlarda zaman zaman oyuna değil oyuncuya takıldıklarını belirterek, "İlk yarı çok boş alan bulduk. Pas arasını iyi yaptık, ikili mücadele oranını yükselttik. Geçen yıldan kalan kötü hafızamız var. Atak pozisyonlarında yaşadığımız üretkenlik sıkıntısı bugün de devam etti. İlk yarıda gösterdiğimiz performansla maç farklı yere gidebilirdi." dedi. 
Ligin ilk 2 haftasında puan alamadıklarını hatırlatan Tuna, sözlerini şöyle sürdürdü: 

"Beşiktaş'ın oyunundan yararlanamamanın öz eleştirisini içeride çok yaptım. Göztepe adına yapacaklarım var. Çok üzgünüm. Ortaya çıkan sonucun bu olmaması gerektiğini düşünüyorum. Göztepe'nin nelere ihtiyacı olduğunu bilmek için açıkçası teknik direktör olmaya gerek yok. Sezon başında göndermeyi düşündüğümüz bir-iki oyuncuyu Beşiktaş karşısında ilk 11'de oynattık. Yöneticiler neler olduğunu biliyor. Kulübün yapısını düşünerek çalışmalar yapıyorlar." 

Eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut için yapılan protestoya değinen Tuna, "Kadınlar bizim her şeyimiz. Onları mutlu edemediğimizde mutlu olamıyoruz. Hayatın utanç tabloları var. Bu insanlığın utanç tablosuydu. Kendi adıma özür diliyorum." diyerek sözlerini tamamladı. 

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