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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
24.09.2019 - 13:42, Son Güncelleme:

Tamer Tuna: "Türkiye Kupası bizim için çok önemli"

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Tamer Tuna: "Türkiye Kupası bizim için çok önemli"

Süper Lig’de geçen hafta İttifak Holding Konyaspor’u 1-0 yenerek 5 hafta sonunda ilk galibiyetini elde edip derin bir nefes alan Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası’nda da iddialı olmak istiyor.

Sarı-kırmızılılar, Türkiye Kupası 3. Eleme Turu’nda yarın İzmir Atatürk Stadı’nda saat 20.30’da Yozgatspor 1959’la karşılaşacak.

Teknik direktör Tamer Tuna’nın genç ve yedek ağırlıklı kadroyla sahaya çıkması beklenirken, camia daha önce 2 kez kazanılan kupanın bir kez daha müzeye girmesini istiyor.

Göztepe ile en büyük hayali Avrupa kupalarına katılmak olan Tuna’nın da bu hedef için en kestirme yolun kupa olduğunu futbolcularına ilettiği öğrenildi.

Göztepe’nin her kulvarda iddialı olduğunu öğrencilerine anlatan genç teknik adamın, "Daha önce bir çok Anadolu takımı kupayı kazanıp Avrupa hayallerine kavuştu. Ligde aldığımız 3 puan bizi kendimize getirdi. Kesinlikle Türkiye Kupası bizim için çok önemli" dediği vurgulandı.

Özellikle Yozgatspor karşısında Süper Lig’de fazla forma şansı bulamayan oyuncularını sahaya süreceği öğrenilen Tuna’nın, "Zorlu maratonda benim herkese ihtiyacım var. Hazır olmayanlar için kupa fırsat. Formayı ben vermiyorum, siz alıyorsunuz. O yüzden kendinizi gösterin ve şansı iyi kullanın" cümlelerini de kurduğu vurgulandı.

Göztepe’de Konyaspor maçında kırmızı kart gören Poko görev alamayacak.

Tamer Tuna: Türkiye Kupası bizim için çok önemli

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