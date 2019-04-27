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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
27.04.2019 - 00:19, Son Güncelleme:

Tamer Tuna: "Sadece böyle kazanabilrisiniz"

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Tamer Tuna: "Sadece böyle kazanabilrisiniz"

Spor Toto Süper Lig'in 30. hafta mücadelesinde deplasmanda Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup eden Göztepe'nin teknik direktörü Tamer Tuna, ligde 8 hafta sonra galip geldikleri için mutlu olduklarını söyledi. 

Tamer Tuna, karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Tabii ki kazanmak ve bunu 8 hafta sonra gerçekleştirmiş olmak güzel. Kazanma alışkanlığını edinmek her zaman zordur, bunu geçen sene de yaşadık. Fakat sürdürülebilirlik ve ona inanmak kolay olmuyor." dedi. 

"Başakşehir'e karşı nasıl maç kazanabilirsiniz, sadece böyle kazanabilirsiniz." ifadesini kullanan Tuna maçı şöyle değerlendirdi: 

"Başakşehir, diğer tüm opsiyonları kullanan, her zaman oyunun kontrolünü elinde tutan, oyuncu seçenekleri fazla olan ve oyunun her anını etkileyen bir takım. Başakşehir, bekleriyle, kalecisiyle dahil oyun kuran yapısıyla her rakibi zorluyor. Bugün maçta oyunla ilgili inandığımızı yaşadık diyebiliriz. Oyunun ilk bölümünde bir gol atabilirsek, ikinci yarıda hem tempomuzla hem kontrataklarla çok pozisyon yakalayabileceğimizi düşündük. Öne geçtik, bunu da iyi koruduk, defansif anlamda kazanma isteğini gösterdik, baskıdan dolayı bazı oyun planlarını tam yapamadık. Takımımızın taraftarıyla bağı ve o enerji çok önemli. Bir süredir, taraftarımıza bunu veremedik. O bütünlüğü sağladığımızda inanılmaz başarılı olabilecek bir Göztepe var. Kazanmanın da ötesinde o bütünlüğü sağlamak kalan 4 haftada bizim için çok önemli. Başakşehir'i yenmiş, kendi rakiplerimize sahamızda yenilmiş olmak futbolun cilvesi. Bugün oyuncularımı tebrik ediyorum. Tüm Göztepelileri tebrik ediyorum." 

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