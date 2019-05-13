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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
13.05.2019 - 11:12, Son Güncelleme:

Tamer Tuna rolleri değişti

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Tamer Tuna rolleri değişti

Futbolculuk döneminde Bursaspor ile küme düşme acısı yaşayan Tamer Tuna, bu kez Göztepe’nin başında takımını ligde tutmak için Bursa’ya gidecek. 

Spor Toto Süper Lig’de son 2 haftaya girilirken düşme hattında adeta savaş çıktı. Akhisarspor’un küme düşmeyi garantilediği dönemde BB.Erzurumspor, Bursaspor ve Göztepe de ateşi oldukça yakından hissediyor.

Aralarında yalnızca 1 puan bulunan Göztepe ile Bursaspor, 33. haftada adeta final gibi bir karşılaşmaya çıkacak. Bursa’da oynanan karşılaşmayı kazanan takım ligin son haftasına girilirken çok büyük bir avantajı da eline geçirmiş olacak. Her iki takım da bu maça kilitlenirken, söz konusu karşılaşmanın Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna için de ayrı bir hikayesi bulunuyor. Beşiktaş’ın 100. yılında kadrosunda bulunan ve şampiyonluk sevinci yaşayan Tuna, sezon sonunda takımdan ayrılmış ve Bursaspor’un yolunu tutmuştu.

Erzurumsporun tek umudu Fenerbahçe
Erzurumspor'un tek umudu Fenerbahçe

Takımın vazgeçilmezi oldu 
2003-2004 sezonunda takımın başına George Hagi’yi getiren Bursaspor, önemli isimleri kadrosuna dahil ederken, bu isimlerden biri de Tamer Tuna’ydı. Kalitesini kısa sürede gösteren Tuna, formayı kaptı ancak o sezon yeşil-beyazlı takım beklentileri bir türlü karşılayamadı. O sezon takımın değişmezleri arasında yer alan Tamer Tuna, tam 33 karşılaşmada Bursaspor formasını terletti. Futbolculuk döneminde Bursa temsilcisi ile ligden düşme acısı yaşayan Tamer Tuna, bu kez Göztepe’nin başında teknik adam olarak Bursa’ya gidecek. Sarı-kırmızılılar, zorlu deplasmanda kazanması halinde önümüzdeki sezon da yoluna Süper Lig'de devam edebilme adına çok büyük bir avantajı cebine koyacak. 

16 yıl sonra aynı senaryo 
Göztepe ile Bursaspor kümede kalma mücadelesi verirken, iki takım bundan 16 yıl önce de benzer bir senaryoyla karşı karşıya kalmıştı. 2002-2003 sezonunda bekleneni veremeyen iki ekibin ligde kalmak için verdiği mücadelede kazanan Bursa temsilcisi oldu. Yeşil-beyazlılar, ligi 36 puanla 15. sırada noktalarken; Altay, Göztepe ve Kocaelispor o sezon lige veda etmişti. Bir sezon sonra ise Bursaspor ligden düşmüştü.

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