Tamer Tuna, Orkan’ı istiyor
Siyah-Beyazlılar’ın geçen sezonun ikinci yarısında Konyaspor’a kiraladığı Orkan Çınar, Kara Kartal’ın yeni dönem öncesinde yaptığı 2 yurt dışı kampında da yer almıştı.
Kanatlardaki oyuncu fazlalığı sebebiyle teknik direktör Şenol Güneş, Orkan’ın tekrar kiralanmasına onay vermişti.
Bu gelişmenin ardından teklif beklediğini duyuran Beşiktaş’a, ilk geri dönüş Sivasspor’dan geldi.
Bir dönem Kara Kartal’ın teknik ekibinde yer alan ve şu anda Sivasspor’un başında bulunan Tamer Tuna’nın genç oyuncuyu istediği bildirdildi. (Fanatik)
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