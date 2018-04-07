Tamer Tuna: Önümüzdeki sezon Göztepe'de kalmayı düşünüyorum
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Beşiktaş'a 5-1 mağlup olan Göztepe'nin teknik direktörü Tamer Tuna, gol pozisyonlarını değerlendiremediklerini ve sezon başından bu yana savunmada yaşadıkları zaaflardan dolayı maçı kaybettiklerini söyledi.
Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Tuna, maça kötü başlamadıklarını belirterek, "Duran toptan yediğimiz gol maçı başka bir yere getirdi. Topa sahip olmaya başladığımızda pozisyonlar da bulduk. Farkı 2'ye indirdikten sonra da geri dönüş yapabilirdik. Ama sonra 10 kişi kaldık. Bu skoru daha önce yaşamadık. Üzgünüz." diye konuştu.
Sezon başından bu yana savunma zaafları olduğunu anlatan Tuna, "Sezon başından beri serbest vuruşlardan yediğimiz gol sayısı yüksek. Beşiktaş maçı 3 köşe vuruşuyla tamamladı ve bunlardan 2'sinde kalemizde golü gördük. Maçın özeti buydu. Maçta oyun disiplinimizi kaybettik. Göztepe adına kalan 6 hafta iyi geçecek diye düşünüyorum. Gelecek planlaması adına en önemli maçımız buydu." ifadelerini kullandı.
Demba Ba'nın direkten dönen topunun kendileri için kritik bir an olduğunu aktaran Tamer Tuna, "Demba Ba'nın şutu gol olsaydı, 3-2'yi bulsak maçın seyri değişebilirdi. Poko'yu sağda kullanmamızın nedeni onun coşkusundan yararlanmak ve Beşiktaş'ın zaaflarını değerlendirmek içindi. Orta sahadaki baskıyı kırmakta eksik kaldık. Maalesef kaybettik." şeklinde konuştu.
Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'ın Demba Ba hakkındaki açıklamalarıyla ilgili konuşan Tuna, "Ben teknik alanda kalmak istiyorum. Herkes düşüncelerini söylemekte özgür. Liderlerin söylediği her söz önemli. Teknik direktörler de bu tartışmalara katılınca futbolumuzun geldiği noktayı görebiliyoruz. Güçlenmek için sahada kalıp, teknik olarak daha çok konuşmalıyız. Ben sadece futbol adına konuşacağım." şeklinde görüş belirtti.
Tuna, sarı-kırmızılı takımdaki geleceğine dair ise "Göztepe'de kalmak için başkanımızla sürekli iletişim halindeyiz. Başkanla görüşmelerimizde para konuşulmadı. Göztepe'de seneye de kalmayı planlıyorum. Ama farklı algılanıyor. Daha ileri gidebilmek için neler yapabileceğimizi konuşuyoruz. Önümü görmek için değerlendirme yapmak istedim. Göztepe çalışmak için ideal bir kulüp. Uzun süre çalışmak isterim." değerlendirmesinde bulundu.
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