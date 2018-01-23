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Tamer Tuna: Kayseri maçı üst düzey olacak!

Süper Lig'de 27 Ocak Cumartesi günü Kayserispor'u konuk edecek Göztepe'nin teknik direktörü Tamer Tuna, "Kayserispor maçı hem oyun hem de kalite anlamında çok üst seviyede olacaktır." dedi.

A.A
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Tuna, Urla Adnan Süvari Tesisleri'ndeki antrenman sırasında AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu haftaki rakipleri Kayserispor'un geçen yılın ikinci yarısından itibaren çıkış içinde olduğunu ve nitelikli bir kadrosunun bulunduğunu söyledi.
Hafta sonu "iki iyi takım"ın mücadelesinin yaşanacağını belirten Tuna, "İlk yarının son maçı olan Galatasaray karşılaşması ile ikinci devrenin ilk haftasındaki Fenerbahçe müsabakasında golleri bulsak da atak sonlandırmayla alakalı sorunları ikinci yarı yaşamak istemiyoruz. O konuda bazı geliştirdiğimiz yönlerimiz oldu. Takım olarak artılarımızı yükseltmek istemiştik. Fenerbahçe maçında birkaç hata yapsak da onun dışında oyun olarak memnundum." diye konuştu.
Tuna, iç sahada taraftarlarıyla daha güçlü olduklarını kaydederek, "Kayserispor maçı da hem oyun hem de kalite anlamında çok üst seviyede olacaktır." ifadesini kullandı.
Transfer çalışmalarının devam ettiğini aktaran Tuna, "Savunmaya bir oyuncu takviyemiz olacak. Onun dışında oyuncuyla alakalı kararımızı kendi iç yapımıza ve yabancı kontenjanına göre belirleyeceğiz. Çalışmalar devam ediyor, bitmez." şeklinde görüş belirtti.
Tuna, kadrolarının lig için yeterli olduğunu ancak hedefler için bazen tıkanıklıklar yaşayabildiklerini söyledi.
Sakatlıktan çıkan Adama Traore'ye hazır olması halinde şans verebileceklerini kaydeden Tamer Tuna, cezalı Kadu'dan faydalanamayacaklarını, Nabil Ghilas'ın da ayak başparmağındaki sıkıntının devam ettiğini sözlerine ekledi.

- Antrenman

Adnan Süvari Tesisleri'nde ısınmanın ardından dar alanda oyun çalışması yapan Göztepeli futbolcular, son bölümde taktik organizasyonlar üzerinde durdu.
Sakatlıkları bulunan Nabil Ghilas ile Hakan Çinemre, takımdan ayrı çalıştı

GöztepeAnadolu Kulüpleri

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