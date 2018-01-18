Tamer Tuna kalmak istiyor!

Göztepe’de çok büyük potansiyelin olduğunu vurgulayan genç teknik adam, "Bu takımın şampiyonluk potansiyeli varsa benim de hedefim burada kalıp bu potansiyeli kullanmak" dedi.

Kulüpte çok iyi bir yapılanma olduğuna dikkat çeken Tuna, "Ya benimle ya da bensiz, böyle bir yapılanmayla Göztepe şampiyonluk yaşayabilir. Bu takımın her sezon Avrupa kupalarına katılma potansiyeli var. Bir şeyleri kendi adıma gerçekleştirmek isterim. Hiçbir şeyin sadece oyuncularla, teknik direktörle, başkanla, taraftarla tek başına olduğunu görmedim. Başarı bütünleşmeyle, birliktelikle olur" diye konuştu.

Transfer çalışmaları hakkında da bilgi veren Tamer Tuna, "Takımda yer bulamayan Prince Segbefia ile yollarımızı ayırdık. Emrecan’ı ise Adanaspor’a kiraladık. Bunun dışında takımdan ayrılabilecek oyuncular da var" şeklinde konuştu.

Ara transferde şu ana kadar Kardemir Karabükspor’dan orta saha oyuncusu Andre Poko’ya sözleşme imzalattıklarını hatırlatan Tuna sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Ara dönemde kadromuza katacağımız oyuncu sayısı 3’ü geçmeyecek. Göztepe, transferleri yaparken geleceği de düşünüyor. Sadece bu sezon için değil gelecek yıllarda da bize fayda sağlaması için futbolcu transfer ediyoruz. Ekonomik anlamda gelir getirici oyuncular planlarımız arasında."