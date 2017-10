Tamer Tuna: "Jahovic'in gösterdiği performans..."

Ajansspor'un Tamer Tuna'nın açıklamalarından derledikleri şu şekilde:

"Devamlılık her zamana önemli. Başladığımız yer şu anla da ilgili. Çünkü her zaman hedefimiz süper lig de kalıcı bir Göztepe'ydi. Bunun için çalışıyoruz. Lig sonuna geldiğimizde bunu gerçekleştirmek istiyoruz. Hedefleri zaten kazandığınız maçlara göre planlarımız var. Yıl sonundan bugüne kadar ki planlarımız zaten vardı. Hem çalışma esaslı hem içerideki düzen ve prensipler adına hedefler doğrultusunda ilerlemeye devam ediyoruz. Kendi hedeflerimde tabii bu yıla dayalı. Çünkü yıl sonuna kadar bir anlaşmam var ve bu anlaşmam tamamen kısa dönemde Göztepe'nin kalıcılığını sağlamak üzerine. Büyük hedefler benim haftalık olarak ilerleyebiliyor."

Sergen Yalçın ve Şenol Güneş ile çalıştınız. Bu iki teknik direktörün size kattıkları nelerdir sorusuna Tuna, "Şimdi başından başlamak gerekiyor. Dardanelspor'da çok önemli tecrübeler edindim. Hem orada alt yapı antrenörlüğü, hem alt yapı sorumluluğu sonrasında profesyonel takımın teknik direktörlüğünü yaptım. Çok önemli katkıları oldu. O dönemde sahada olmanın, bir kulüp yaşamanın büyük katkıları oldu. Sonraki süreçte oradan ayrıldıktan itibaren süper lig çalışmalarım başlamıştı. Sergen Yalçın ile 2 sezon Gaziantep ve Sivasspor'da çalıştık. Kattıklarımız, kattıkları çok fazla. Şenol hoca da öyle. Beşiktaş'ta yaşadığım tecrübe çok büüyk tecrübeydi benim için. 7 yıldır antrenörlük yapıyorum bu sezonla sekizincisi olacak. Büyük tecrübeler edindim. Bu tecrübeleri burada yaşatabildiğim için çok seviniyorum. Çünkü hedeflerim hep tabii ki kendimle ilgili ama bir büyüğe girdiğinizde ve orada gerçekleştirmek istedikleriniz tamamıyla oraya özgü olmak zorunda. Kulüp hedefleriyle, Göztep'nin hedefleriyle birleşmeli. Şu anda o yolda ilerliyoruz. Sezon sonuna kadar gerçekleşmesi gereken bir hedefimiz var. Bireysel hedeflerin tabii ki bununüzerinde. Ama bulunduğumuz nokta ve bu şartlara göre en fazla ve en iyi neyi gerçekleştirebiliriz sadece onu düşünerek yaşıyorum. " ifadelerini kullandı.

"Göztepe adına da 30 yıl adına tercih yapılaması oraya oyuncu vermek çok önemli. Milli takımlarda 7 oyuncumuz var. Sabri de tekrar milli takıma çağrıldı. Göztepe adına çok gurur duyuyoruz. Jahovic'in gösterdiği performans çok önemli.

Hakemleri konuşursam maçtan sonra hem kendi oyuncularımın hatasını kabullenmiş olurum hem kendi hatalarımın. Bahaneleri konuşmak, hakemlere bahane bulmaktan kendimize dönmemiz lazım. Bizim de hatalarımız var, tabii ki hakemler hata yapıyor. Yöneticilerimizden yaptıkları daha az.

Bugüne kadar hangi kurul olursa olsun hep suçlanan TFF oldu. Federasyonlarda bundan önce tartışıldı. Ben şu an burada Göztepe adına konuşmak istiyorum. Lig sonuna kadar sonuçsan anlamda ne hakemle, nede federasyonla futbol unsur olacaktır.

Göztepe taraftarı şu an için oldukça iyi. Başkan benle 3 yıl için anlaşmak istiyordu ama sözleşmeyi yıl sonuna kadar yaptık. Sonuçlar iyi olduğunda her şey iyi olur. İyi organizasyonunuz olursa takımda taraftarla birlikte o coşkuyu yaşıyoruz. Mağlup olunca farklı bir yorum gelebilir tribünden. Sabırsızlık her zaman herkeste var. Bana da o sabrı göstereceklerini düşünmüyorum. Bence Göztepe'yi düşünsünler. Sonuçlara dayalı Göztepe'yi düşünüyorlarsa o Göztepe'lik olmuyor. Taraftarların bize katkısı çok fazla.

Hedeflerim kendimden büyük. Göztepe'de bu yıl inşallah iyi bir sezon geçireceğiz. Beşiktaş benim hayatımda cok önemli. 3 şampiyonluğumda Beşiktaş etiketi var. Yönetimin işleyişin bilen bir insanım. Personelden bütün camiaya kadar biliyorum. Şu an Göztepe'deyim. Sadece Göztepe'ye odaklıyım, hedeflerim şuan Göztepe ile ilgili."