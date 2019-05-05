Tamer Tuna: "İyi ki gol yemişiz diyorum"
Spor Toto Süper Lig’de Göztepe’nin Antalyaspor’u yenerek kritik bir galibiyete imza attığı maçın ardından basın toplantısında konuşan Teknik Direktör Tamer Tuna, kalan 3 maçı da kazanmak istediklerini söyledi.
Evinde Antalyaspor’u yenerek üst üste ikinci galibiyetini alan ve ligde kalma yolunda kritik bir zafere imza atan Göztepe’de Teknik Direktör Tamer Tuna, sezonun sonunda ligde kalan bir Göztepe taraftarı olacağını söyledi. Basın toplantısında konuşan Tuna, “Maçın değerini ve önemini belirtmeye gerek yok. Her şeyin üzerinde bir maça çıktık. Kazanamamış olsaydık farlı yolda ilerleyecektik. İki haftadır güzel bir geri dönüş yaşıyoruz. Erzurum maçından sonra oyuncularıma yansıtmak istediğim buydu. Acıyı da mutluluğu da birlikte yaşıyoruz. Sezon sonunda sıralama ne olursa olsun inandığım bir takım var. Taraftarla sağladığımız bu birliktelikle birlikte Göztepe her zaman ligin en iddialı takımıdır. Bugün sadece bir galibiyet aldık. Açıkçası Antalyaspor’un gol sevince Sural’ı anmalarını görünce iyi ki gol yemişiz diyorum. İç saha maçlarında resmen direklerden dönmüştük. Ancak iki haftadır direklerin içindeyiz. Bu birliktelikle kalan 3 maçı kazanarak seneye bu ligde farklı planlarla olacağız” dedi.
Ligde kalma barajını da Göztepe’nin belirleyeceğini söyleyen deneyimli teknik adam, “Ligde puan barajını biz yükselteceğiz. Ancak baraj önemli değil, 3 maçın hepsini kazanmak istiyoruz. Bugün daha hiçbir şey bitmedi. Ligin başı gibi düşünüyoruz. Ankaragücü maçında son düdüğe kadar hiçbir şey bitmiş olmayacak. Bugünden itibaren kafamız yalnızca Sivasspor maçı var” diye konuştu.
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