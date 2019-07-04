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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
04.07.2019 - 10:34, Son Güncelleme:

Tamer Tuna: "İlk planlamaya göre 7 oyuncu transfer etmeyi düşünüyoruz"

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Tamer Tuna: "İlk planlamaya göre 7 oyuncu transfer etmeyi düşünüyoruz"

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin teknik direktörü Tamer Tuna, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Her şeyin yeniden başladığı bir sezona giriş yapacaklarını kaydeden Tuna, şöyle konuştu:

"Şu anda 11 kontratlı yabancı oyuncumuz bulunuyor. İçlerinde göndermek istediklerimiz var. Uzun yıllar mukavelesi olan oyuncular var. Yeni oyuncu aldığınızda bu yollamak istediğimiz oyuncuları anlaşarak göndermek istiyorsunuz. Bu süreç devam ediyor. Bir kaç oyuncuyla sezon başlamadan yollarımızı ayıracağız."

- "Geçen senden daha iyi bitireceğiz"

Tuna, Göztepelilerin yeni sezondan dolayı bir endişesi olmaması gerektiğini dile getirerek, "Sezonu geçen seneden daha iyi bitireceğimizi biliyorum. Geçen yıl son düdükte yaşadığımız bu heyecan iyi bitirdiğimiz için güzel oldu, o sevinci yaşadık ama Göztepe artık ligde kaldığına sevinen bir takım olmamalı, bunun planlamasını yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hakkı elde eden Yeni Malatyaspor ile düşme hattındaki takımlar arasında son haftalara kadar 6-7 puan fark olduğunu hatırlatan Tuna, "Hedefim Göztepe'yi 50 yıl sonra Avrupa'ya taşımak ama bu gerçekleri görmezden gelmek değil. Bu takıma dahil olacak yeni transferlerle takımı daha güçlü hale dönüştürerek bu hedefleri yaşatmak demek." diye konuştu.

- "7 transfer planı"

Tamer Tuna, ilk planlamaya göre 7 oyuncu transfer etmeyi düşündüklerini, bunların içinde genç yetenekli isimlerin de olacağını, şu anda santrfor, stoper, sol bek ve orta saha mevkilerinde görüştükleri iyi oyuncular bulunduğunu ifade etti.

Tamer Tuna: İlk planlamaya göre 7 oyuncu transfer etmeyi düşünüyoruz

Görüşmelerin iyi bir aşamada olduğunu anlatan Tuna, "Birkaç güne sonuç alacağımız ya da Bolu'daki kampa dahil olacak oyuncular olacak." dedi. 

Tuna, sezonu bitirdikleri kadroyla yeni sezon hazırlıklarına başladıklarını belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:
"İçinde bulunduğumuz durumun tespitini çok iyi yaptık. Geçen yıl neler yaşadık bunun tespitini ve teşhislerini ortaya koyduk. Şimdi sezona başlarken hem taraftarımızı memnun edecek hem de Türkiye gerçeklerini göz önüne alarak yapacağımız bir planlama var. Bu konuda iyi adımlar atıyoruz." 

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