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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler Futbol HaberleriTamer Tuna: Göztepe, bu tutkulu ve ihtiraslı taraftara layık bir takım!
Futbol Tamer Tuna: Göztepe, bu tutkulu ve ihtiraslı taraftara layık bir takım!
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Futbol
A.A
11.03.2018 - 16:47, Son Güncelleme:

Tamer Tuna: Göztepe, bu tutkulu ve ihtiraslı taraftara layık bir takım!

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Tamer Tuna: Göztepe, bu tutkulu ve ihtiraslı taraftara layık bir takım!

Spor Toto Süper Lig'de Antalyaspor'u 2-1 mağlup eden Göztepe'nin teknik direktörü Tamer Tuna, "Göztepe, bu tutkulu ve ihtiraslı taraftara layık bir takım." dedi.

Tuna, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, iç sahada kalan tüm maçları kazanma düşüncesinde olduklarını, bu doğrultuda Antalyaspor karşılaşmasından galip ayrılmanın önemli olduğunu söyledi.
Ligde alt sıralardaki takımlarla yaptıkları maçlarda güçlü mücadelelerin ortaya çıktığını belirten Tuna, "Antalyaspor çok cesur başladı, kazanmak isteyen bir rakip var karşımızda. Onlara çok gol pozisyonu vermesek de rakibe şut şansı verdik. Oyun ilerledikçe, ikili mücadeleleri ve dönen topları kazanmaya başlayınca oyunda etkinliğimiz arttı." dedi.
Tuna, Halil Akbunar'ın dikine koşuları ve paslarının çok güzel olduğunu belirterek, "Demba Ba'nın oyun olarak dönmesinden dolayı çok mutluyum. Göztepe, bu tutkulu ve ihtiraslı taraftara layık bir takım. Bu süreçte gelecekteki planlamada çok başarılı neticeler alacak bir Göztepe olacak." diye konuştu.
Bir soru üzerine Tuna, Demba Ba'nın takımın santrforu olduğunu, yabancı oyuncu statüsüne göre 14 yabancıdan 11'inin maç kadrosunda olabildiğini hatırlatarak, "Sezon başında 11 yabancıdan hiçbirinin dışarıda bırakmak istemiyorum demiştim. Kendi planımın dışına çıktım. Kullanmadığımız, dışarıda bıraktığımız oyuncular bize zarar veren yönler. Yabancı oyuncular ligin değerini artırmış gibi gözüküyor ama Türk futbolunun değerini düşürmeye başladı. Umarız ki bunu gelecek sezondan itibaren değiştirebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

- Antalyaspor cephesi

Antalyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu da iyi başladıkları müsabakada pozisyonlar bulmalarına rağmen gol atamadıklarını kaydetti.
Daha sonra kalelerinde 2 gol bulduklarını anlatan Hamzaoğlu, "Mücadele ediyoruz, oyun anlamında iyi şeyler yapıyoruz ama gol bulamadıktan sonra maç kazanma şansınız yok. Göztepe'yi tebrik ediyorum, biz de yola devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Hamzaoğlu, gelecek haftaki Kasımpaşa maçında burada yapamadıklarını sahaya yansıtmaya çalışacaklarını sözlerine ekledi.

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