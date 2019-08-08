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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
08.08.2019 - 11:55, Son Güncelleme:

Tamer Tuna: "Geçen sezondan dersler çıkardık..."

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Tamer Tuna: "Geçen sezondan dersler çıkardık..."

Süper Lig’de yeni sezona iddialı hazırlanan Göztepe, Afyonkarahisar kampını tamamlarken, teknik direktör Tamer Tuna değerlendirmelerde bulundu.

Geçen sezon kümede kalma mücadelesi verdiklerini ve travma yaşadıklarını belirten genç teknik adam, "Düşme korkusunu hissettiğimiz sezondan önemli dersler ve tecrübeler çıkardık. Antalyaspor maçıyla birlikte tüm sezon takım olma olgusunu sürdüreceğiz" dedi.

Kamp dönemini çok iyi geçirdiklerinin altını çizen Tamer Tuna Tuna, "Kamp dönemi lig öncesi bizim için ayna oldu. Mevcut kadromuzun fiziksel ve taktiksel anlamda neler verebileceğinin tespitini yaptık. Fiziksel aşama olarak ligin en iyilerinden olacağız ama bu yetmez. Geçen sene yaşadığımız tecrübe, son viraja girdiğimizdeki 5-6 haftalık süreçten dersler çıkardık. Ligi çok iyi seviyede bitirmek adına oyuncuların psikolojik durumu ile ilgili karşımıza çıkabilecek tespitleri yaptık. Bu kamp süreci bizim için çok iyi bir adımdı" dedi.



"GENÇLERİMİZDE GELECEK VAR"

Gelecek vaad eden yetenekli gençlerin kadrolarında olduğunu anlatan Tuna, "Antalyaspor maçıyla başlayıp lig sonunda ulaşacağımız noktanın hazırlığını yaptık. Aramızda yenetekli gençler var. Oyuncularımızın lige hazırlanması ve güç durumlarla başa çıkabilme becerisi kazanmaları için iyi bir geçiş yaşadık. Bu bizim için çok değerli oldu. Futbolcularımız bireysel gelişimlerini sağlayıp bunu takımla birleştirdiklerinde çok daha farklı bir Göztepe ortaya çıkacaktır. Taraftara iyi bir takım seyrettirmek istiyorsak, hedefe odaklanmayı sağladığımızda genç yaşlı ayırt etmeden bir bütünleşme yakalamalıyız. Geçen sezonun son bölümlerinde bunu sağladık. Kampta 4 hazırlık maçı oynadık. Gol pozisyonlarına girme, ceza sahasında topla buluşma oranlarımız ve pozisyon alma yönetimimiz çok iyiydi. Kendimizi eleştirdiğimiz yönlerimizi doğru çalışma ile iyi noktaya taşıyabileceğimizi biliyorum" diye konuştu.

Göztepe’de Tuna’nın 11’i netleşti
Göztepe’de Tuna’nın 11’i netleşti

Tamer Tuna: Geçen sezondan dersler çıkardık...

"EREN’İN DEĞERLERİ İYİ"

Geçen sezon yaşadıkları gol sorunundan bahseden genç çalıştırıcı, "Herkesin eleştirisi gol atma konusundaydı. Yeni transfer Eren Derdiyok’un kampta gösterdiği performansı ve ona yardımcı olacak tüm oyuncularımızın durumunu gördük. Malesef Jerome kamp döneminin bir bölümünde aramızda yoktu. Geçen sezon sakatlığına rağmen fedakarca oynadı. Bu da kampta tam anlamıyla ondan yaralanamamıza neden oldu. Eren’in fiziksel değerleri iyi. Geçen sene yaşadığımız o travmanın değeri var. Bundan iyi sonuçlar çıkararak nasıl başarılı olabileceğini bilen bir takımız. Göztepe bu sezonu hedeflediğimiz noktada bitirecek. Bazen heyecanım, duygu ve hislerim ruh halime yansıyor. Bu ruh halimin dışavurumunu geçen sezonun son maçında, futbolcularımla aynı odada kaldığımda yaşadım. Taraftarımızla tekrar buluşma adına da heyecanlıyım. İlk maçta cezadan dolayı tribünde olacağım. Taraftarın coşkusunu çok özledik. Umarım her maçta bu heyecanı yaşayacağız" cümlelerini kullandı.

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